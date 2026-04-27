Eylül 2026 itibarıyla WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu

WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 5.0 ve 5.1 işletim sistemine sahip eski nesil akıllı telefonlara sunduğu desteği tamamen kesecek.

Değişiklikten etkilenecek olan kullanıcılar uygulama içinde uyarı mesajları almaya başlarken, veri kaybı yaşanmaması adına sohbetlerin buluta veya cihaza yedeklenmesi tavsiye ediliyor.

Sadece Android tarafını kapsayan karardan iOS 15.1 ve üzeri işletim sistemine sahip Apple cihazları etkilenmeyecek.

Meta şirketine ait popüler mesajlaşma platformu WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasına, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve 5.1 sürümlerini kullanan cihazlar katılıyor. Uygulamayı kullanmak istiyorsanız, en az Android 6 işletim sisteminin yüklü olduğu bir akıllı telefona sahip olmanız gerekecek.

WhatsApp yönetiminin almış olduğu karar, uygulamanın en iyi performansla ve stabil bir biçimde çalışmasını sağlama stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni özellikleri verimli şekilde yürütemeyen eski işletim sistemlerini geride bırakarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Peki verilerinizi kaybetmemek için ne yapmalısınız?

WhatsApp, etkilenen kullanıcılara bildirim göndermeye başladı

WABetaInfo sitesinin haberine göre WhatsApp, desteği kesilecek sürümdeki akıllı telefon sahiplerini uygulamayı açtıkları anda karşılarına çıkan bir mesajla uyarmaya başladı. Uyarı metninde, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren ilgili Android sürümlerinde artık mesajlaşma hizmetinin desteklenmeyeceği belirtiliyor.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte eski cihaz sahipleri belirtilen tarihten sonra uygulamaya erişim sağlayamayacak.

Veri kaybını önlemek için sohbetlerinizi yedekleyin

Platform, kullanıcıların herhangi bir veri kaybı yaşamaması adına sohbetlerini güvence altına almalarını tavsiye ediyor. Yedekleme işlemi, uygulama ayarları üzerinden Google Drive aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Bulut depolama hizmetlerinden yararlanmak istemeyen veya yeterli alanı bulunmayan kişiler için yerel yedekleme seçeneği de sunuluyor. Uygulama, sohbetleri otomatik olarak dahili depolamaya kaydediyor ve dosyalar gerektiğinde manuel şekilde başka bir akıllı telefona aktarılabiliyor.

iOS cihazlar değişiklikten etkilenmeyecek

Gündeme gelen değişiklik yalnızca Android ekosistemindeki kullanıcıları kapsıyor. WhatsApp, iOS 15.1 ve üzeri sürümleri çalıştıran cihazlarda sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceği için iPhone ile iPad sahipleri herhangi bir kesinti yaşamayacak.

Şayet cihazınız Android 5.0 veya 5.1 sürümünde çalışıyorsa, WhatsApp Messenger ve WhatsApp Business hizmetlerini belirtilen tarihten sonra kesintisiz kullanmaya devam etmek için yazılımınızı güncellemeniz ya da daha yeni bir telefona geçiş yapmanız gerekecek.

Şayet cihazınız Android 5.0 veya 5.1 sürümünde çalışıyorsa, WhatsApp Messenger ve WhatsApp Business hizmetlerini belirtilen tarihten sonra kesintisiz kullanmaya devam etmek için yazılımınızı güncellemeniz ya da daha yeni bir telefona geçiş yapmanız gerekecek.