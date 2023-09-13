WhatsApp Kanalları resmen kullanıma sunuldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uzun bir süredir kullanıcıların takip ettikleri medya ve iletişim kaynaklarından anlık haber ile gelişmelere ulaşabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk olarak Bülten (Newsletter) adı altında test edilmeye başlanan bu fonksiyon, sonrasında ise WhatsApp Kanalları adı altında geliştirilmeye devam edildi. Haziran ayında resmi olarak duyurulan bu araç, bugün ise nihayet küresel çapta kullanıma sunulmaya başlandı.

Şimdiye kadar yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcının erişim sağlayabildiği WhatsApp Kanalları bugün itibariyle herkese açık hale geldi. WhatsApp’ın bu yeniliği, esas olarak Telegram uygulamasında halihazırda yıllardır yer alan bir özelliğin benzeri olarak nitelendiriliyor. Meta, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutarak anlık bir biçimde en son gelişmelere ulaşabilecekleri aracını Türkiye de dahil olmak üzere 150’den fazla ülkede kullanıcılarıyla buluşturuyor.

WhatsApp Kanalları nedir ve ne işe yarıyor?

WhatsApp’a gelen son güncelleme ile birlikte hayatımıza giren Kanallar özelliği, kullanıcıların çeşitli kuruluş, spor takımları, sanatçılar ve fikir liderlerini doğrudan uygulama üzerinden takip etmelerine, güncel bilgi ve gelişmelere anında ulaşabilmelerine imkan veriyor.

Bununla birlikte şirket, kullanıcıların gizliliğini de ön planda tutarak burada karşınıza çıkacak güncellemeleri normal sohbetlerinizden ayrı bir yerde saklıyor. Kullanıcılar burada yer alan gelişmelere, WhatsApp’ın üst menüsünde yer alan Sohbetler sekmesinin hemen yanına eklenen Güncellemeler bölümünden ulaşabiliyor. Güncellemeler kısmında üst noktada Durumlar yer alırken, altında ise Kanallar sıralanıyor.

Kullanıcılar kendilerine otomatik olarak tavsiye edilen kanallardan istediklerini takip edebildikleri gibi, aynı zamanda Kanal Bul butonuna tıklayarak arama yapma şansına da sahip olabiliyor. WhatsApp Kanalları özelliği şu fonksiyonları kullanıcılara vaat ediyor:

İyileştirilmiş dizin: WhatsApp otomatik bir şekilde bulunduğunuz ülkeye göre takip edebileceğiniz kanalları filtreleyerek önünüze çıkarıyor. Bununla beraber en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanallar da önünüze çıkıyor.

WhatsApp otomatik bir şekilde bulunduğunuz ülkeye göre takip edebileceğiniz kanalları filtreleyerek önünüze çıkarıyor. Bununla beraber en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanallar da önünüze çıkıyor. İfadeler: Kullanıcıların ifade simgelerinden yararlanarak hızlı bir şekilde tepki vermelerine izin veriliyor. Bununla birlikte gizlilik amacıyla kullandığınız ifadeler takipçiler tarafından görüntülenemiyor.

Kullanıcıların ifade simgelerinden yararlanarak hızlı bir şekilde tepki vermelerine izin veriliyor. Bununla birlikte gizlilik amacıyla kullandığınız ifadeler takipçiler tarafından görüntülenemiyor. Düzenleme yapma: WhatsApp’ın açıklamasına göre çok yakında yöneticilerin 1 ay süre içerisinde Güncellemelerinde düzenleme yapmalarına imkan sağlanacak.

WhatsApp’ın açıklamasına göre çok yakında yöneticilerin 1 ay süre içerisinde Güncellemelerinde düzenleme yapmalarına imkan sağlanacak. İletme: Bir güncellemeyi sohbete ya da gruba ilettiğinizde, yaptığınız paylaşımda insanların daha fazla bilgi alabilmesi için kanalın bağlantısı da bulunacak.

WhatsApp Kanalları şu anda Türkiye’de iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. İlerleyen aylarda şirket, tüm kullanıcıların kanal oluşturmalarına izin vereceğini belirtiyor. Öte yandan bu özelliğin, kullanıcı geri bildirimleri sayesinde sürekli olarak geliştirilmeye devam edileceği de vurgulanıyor.