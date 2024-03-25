WhatsApp ay sonunda 30’dan fazla eski telefonda çalışmayı durduracak

Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında 30’dan fazla eski akıllı telefon cihazında çalışmayı durduracak. Şirketten gelen bilgilere göre uygulama, toplamda 33 modelde desteğini kesecek. Samsung, Huawei ve LG gibi büyük markaların cihazlarının da yer aldığı bu kalabalık listede, eski işletim sistemi sürümlerine sahip telefonların WhatsApp’a artık ulaşamayacağı vurgulanıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler olan WhatsApp, sürekli olarak yeni güncellemeler aldığı için ne yazık ki bazı eski işletim sistemleri zamanla uygulamayı desteklememeye başlıyor. Eski Android ve iOS modellerinin WhatsApp’ta çalışmayacağı, Meta’nın birçok eski cihazdan artık desteği belirtildi.

31 Mart’tan sonra WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlar

Meta’nın sık sık yeni güncellemeler sunduğu WhatsApp, bu güncellemelerde ilgi çekici yeni özeliklerin yanı sıra aynı zamanda kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini artırmaya da odaklanıyor. Maalesef ki eski işletim sistemi modellerinin en son güvenlik güncellemelerini desteklememesi, WhatsApp kullanıcılarını siber saldırılara karşı tehdit ediyor.

Çok sayıda cihazın WhatsApp desteğini kaybedeceği açıklanırken, bu modeller için son tarih olarak 31 Mart 2024 işaret ediliyor. Yani ne yazık ki kullanıcılar, Nisan ayından itibaren uygulamaya erişim sağlayamayacak. Yeni güncellemeleri desteklemeyen 33 cihaz bu durumdan etkilenecek.

Ay sonunda WhatApp’a erişimin kaybedecek modeller arasında Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo ve ZTE gibi markalar karşımıza çıkıyor. Listede yer alan 33 cihaz şu şekilde açıklanıyor:

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy XCover 2

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG Ascend

LG LG Enact 2

LG Optimus F7

Huawei:

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Diğer markalar:

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Archos 53 Platinum

Bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğinizi kontrol etmek için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Telefon Hakkında > Telefon Bilgileri > Yazılım Sürümü adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Android 5 ya da daha düşük işletim sistemlerine sahip cihazlar WhatsApp’ı artık desteklemeyecek.