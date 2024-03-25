WhatsApp ay sonunda 30’dan fazla eski telefonda çalışmayı durduracak

Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında 30’dan fazla eski akıllı telefon cihazında çalışmayı durduracak. Şirketten gelen bilgilere göre uygulama, toplamda 33 modelde desteğini kesecek. Samsung, Huawei ve LG gibi büyük markaların cihazlarının da yer aldığı bu kalabalık listede, eski işletim sistemi sürümlerine sahip telefonların WhatsApp’a artık ulaşamayacağı vurgulanıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler olan WhatsApp, sürekli olarak yeni güncellemeler aldığı için ne yazık ki bazı eski işletim sistemleri zamanla uygulamayı desteklememeye başlıyor. Eski Android ve iOS modellerinin WhatsApp’ta çalışmayacağı, Meta’nın birçok eski cihazdan artık desteği belirtildi.
31 Mart’tan sonra WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlar
Meta’nın sık sık yeni güncellemeler sunduğu WhatsApp, bu güncellemelerde ilgi çekici yeni özeliklerin yanı sıra aynı zamanda kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini artırmaya da odaklanıyor. Maalesef ki eski işletim sistemi modellerinin en son güvenlik güncellemelerini desteklememesi, WhatsApp kullanıcılarını siber saldırılara karşı tehdit ediyor.
Çok sayıda cihazın WhatsApp desteğini kaybedeceği açıklanırken, bu modeller için son tarih olarak 31 Mart 2024 işaret ediliyor. Yani ne yazık ki kullanıcılar, Nisan ayından itibaren uygulamaya erişim sağlayamayacak. Yeni güncellemeleri desteklemeyen 33 cihaz bu durumdan etkilenecek.
Ay sonunda WhatApp’a erişimin kaybedecek modeller arasında Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo ve ZTE gibi markalar karşımıza çıkıyor. Listede yer alan 33 cihaz şu şekilde açıklanıyor:
Samsung:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 Mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy XCover 2
LG:
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2II
- LG Optimus L4II
- LG Optimus F6
- LG Ascend
- LG LG Enact 2
- LG Optimus F7
Huawei:
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
Diğer markalar:
- Sony Xperia M
- Lenovo A820
- ZTE V956-UMI X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand X Quad V987
- Faea F1THL W8
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT
- Archos 53 Platinum
Bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğinizi kontrol etmek için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Telefon Hakkında > Telefon Bilgileri > Yazılım Sürümü adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Android 5 ya da daha düşük işletim sistemlerine sahip cihazlar WhatsApp’ı artık desteklemeyecek.