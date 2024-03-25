Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    WhatsApp ay sonunda 30’dan fazla eski telefonda çalışmayı durduracak

    WhatsApp uygulaması bu ay sonundan itibaren toplamda 33 cihaz için desteğini kesecek. Bu cihazlarda artık WhatsApp'a erişim sağlanamayacak.
    WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlar

    Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında 30’dan fazla eski akıllı telefon cihazında çalışmayı durduracak. Şirketten gelen bilgilere göre uygulama, toplamda 33 modelde desteğini kesecek. Samsung, Huawei ve LG gibi büyük markaların cihazlarının da yer aldığı bu kalabalık listede, eski işletim sistemi sürümlerine sahip telefonların WhatsApp’a artık ulaşamayacağı vurgulanıyor.

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler olan WhatsApp, sürekli olarak yeni güncellemeler aldığı için ne yazık ki bazı eski işletim sistemleri zamanla uygulamayı desteklememeye başlıyor. Eski Android ve iOS modellerinin WhatsApp’ta çalışmayacağı, Meta’nın birçok eski cihazdan artık desteği belirtildi.

    31 Mart’tan sonra WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlar

    Meta’nın sık sık yeni güncellemeler sunduğu WhatsApp, bu güncellemelerde ilgi çekici yeni özeliklerin yanı sıra aynı zamanda kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini artırmaya da odaklanıyor. Maalesef ki eski işletim sistemi modellerinin en son güvenlik güncellemelerini desteklememesi, WhatsApp kullanıcılarını siber saldırılara karşı tehdit ediyor.

    Çok sayıda cihazın WhatsApp desteğini kaybedeceği açıklanırken, bu modeller için son tarih olarak 31 Mart 2024 işaret ediliyor. Yani ne yazık ki kullanıcılar, Nisan ayından itibaren uygulamaya erişim sağlayamayacak. Yeni güncellemeleri desteklemeyen 33 cihaz bu durumdan etkilenecek.

    WhatsApp
    Görsel: Unsplash

    Ay sonunda WhatApp’a erişimin kaybedecek modeller arasında Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo ve ZTE gibi markalar karşımıza çıkıyor. Listede yer alan 33 cihaz şu şekilde açıklanıyor:

    Samsung:

    • Samsung Galaxy Core
    • Samsung Galaxy Trend Lite
    • Samsung Galaxy Ace 2
    • Samsung Galaxy S3 Mini
    • Samsung Galaxy Trend II
    • Samsung Galaxy XCover 2

    LG:

    • LG Optimus L3 II Dual
    • LG Optimus L5II
    • LG Optimus F5
    • LG Optimus L3II
    • LG Optimus L7II
    • LG Optimus L5 Dual
    • LG Optimus L7 Dual
    • LG Optimus F3
    • LG Optimus F3Q
    • LG Optimus L2II
    • LG Optimus L4II
    • LG Optimus F6
    • LG Ascend
    • LG LG Enact 2
    • LG Optimus F7

    Huawei:

    • Huawei Ascend Mate
    • Huawei Ascend G740
    • Huawei Ascend D2

    Diğer markalar:

    • Sony Xperia M
    • Lenovo A820
    • ZTE V956-UMI X2
    • ZTE Grand S Flex
    • ZTE Grand X Quad V987
    • Faea F1THL W8
    • Wiko Cink Five
    • Wiko Darknight ZT
    • Archos 53 Platinum

    Bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğinizi kontrol etmek için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Telefon Hakkında > Telefon Bilgileri > Yazılım Sürümü adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Android 5 ya da daha düşük işletim sistemlerine sahip cihazlar WhatsApp’ı artık desteklemeyecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.