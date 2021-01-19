Warner Bros sadeleştirilmiş yeni logosunu duyurdu

Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden olan Warner Bros 100. yıl şerefine yeni logosunu duyurdu.

Yeni yıl ile birlikte logolarını yenileyen markalar kervanına popüler yapım şirketi Warner Bros da katıldı. 2023’te 100. yılına girecek olan yapım şirketi, bu vesileyle 2023 hazırlıklarına yeni logosunu da dahil etmiş oldu.

Warner Bros’un 1984’ten bu yana ilk kez yenilenen logosunu incelediğimizde, eski logodaki 3 boyutlu tasarımın yerine tek boyutlu tasarıma geçiş yapıldığını görüyoruz. Her geçen yıl sadeleşen tasarım trendlerini göz önüne aldığımızda bu yeniliğin de çok şaşırtıcı bir yenilik olmadığını söylemek mümkün.

Yeni logoda dikkat çeken bir diğer unsur ise renk kullanımı diyebiliriz. Eski logoda yer alan baskın altın sarısı renginden vazgeçen şirket, yeni logosunda renk kullanımında da sadeleşerek sadece mavi rengi kullanmış durumda.

Pentagram tarafından tasarlanan yeni Warner Bros logosunun “mükemmelliğin sembolü” olarak da bilinen “altın oran” ile uyumlu olacak şekilde tasarlandığını da belirtmek gerekiyor. Logodaki “kalkan” şeklinin kıvrımları da bu oran kapsamında yeniden boyutlandırılmış durumda.

Yeni Warner Bros logosunun daha sade ve daha düz hatlara sahip olması, şirkete markalama çalışmalarında daha esneklik sağlayayacağı ve farklı tasarımlara daha rahat entegre edilebileceği de düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan logo tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.