VPN Kullanmanın Faydaları: 5 Önemli Sebep

VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) sizin online dünyada gizliliğinizi sağlayan, kötü yazılımlardan, kullanıcılardan ve ataklardan koruyan bir şifreleme yöntemidir. Aslında bu şifrelemeyi yapan aracı konumda olarak hayal edebileceğiniz bir bilgisayar grubu bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar 3. parti olarak görev alır ve örneğin yerel bir ağa uzaktan bağlanabilmek ya da güvenilmeyen ağlara erişirken kendi ağınızı gizlemek ve korumak için kullanılırlar.

VPN herkes tarafından kullanılabilir mi?

Önceleri sadece internet ve bilgisayar konularında görece daha deneyimli olan kişilerin kullandığı ya da kurumların kullanmayı tercih ettiği bir teknoloji gibi görülse de artık VPN kullanımı çok daha yaygın. Hele son birkaç ayda, yani pandemi döneminde VPN konsepti tüm dünyada hemen her evde rüştünü ispat etmiş odu. Neden mi? Çünkü uzaktan çalışan her kişi, remote desktop ile işyerine bağlanmaya çalışan tüm çalışanlar o özel ağa geçiş yapmak için bir VPN kullanmak zorunda. Şirketler kendi bilgilerini her evin internet bağlantısına ya da binlerce çalışanın telefonun internet bağlantısına ve bireysel güvenlik önlemlerine emanet edemez, bu yüzden oldum olası şirketlerin çalışma şeklinin parçası olan VPN kullanımı artık hepimizin evinde alışılmış bir kavram oldu.

Peki iş hayatı gereksinimleri dışında VPN kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız, size neden kullanmanız gerektiğini aktaracağız.

Güvenlik ve Gizlilik

VPN ile bir internet bağlantısı oluşturduğunuzda verileriniz şifrelenir ve ulaşmak isteyen kötü niyetli kişilerden de ya da doğal olarak sizin bilgilerinize erişimi olan internet sağlayıcınızdan da gizlenir. Böylece internette tamamen anonim bir şekilde gezebilirsiniz. Sektördeki diğer IP gizleyen yazılımlarla ya da web proxy’leriyle kıyaslarsak VPN’in avantajı size tüm sitelere ve web uygulamalarına bütünüyle anonim olarak erişmenizi sağlamasıdır. Windows IP değişimi oldukça kolay bir işlem olup size uygun VPN sağlayıcısını seçtikten sonra basit bir şekilde yapılabilir. Her VPN Windows üzerinde aynı uyumlulukta değildir. Tam bir gizlilik ve anonimlik sağlamak için doğru VPN’i seçmeniz gerekir. Aksi takdirde gizlilik sağlamaya çalışırken kimlik hırsızlığı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

VPN ile IP adresinizi maskeleyin ve çevrimiçi hareketlerinizin ISS ya da üçüncü parti platformlar tarafından izlenmesini engelleyin. Tek bir kişinin yani sizin bileceğiniz IP adresiniz ile güvenliğinizi korumaya devam edebilirsiniz. Özellikle saygın VPN sağlayıcıları Kill Switch özelliği internet kesintisi anlarında dahi bilgilerinizi gizli tutabilmekte ve IP adresinizi sürekli değiştirerek kötü niyetli kişilerin sizin adresinizi tespit etmesine imkan tanımamaktadır.

Blokları ve Bölgesel Engelleri Kaldırın

Ayrıca VPN ile IP adresi değişiminin size bir faydası daha olacak. Eğer başka bir ülkeden giriş yapmanız gereken bir platform varsa, bunu VPN kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde birçok video platformuna lokasyonunu değiştirerek de giriş yapabilirsiniz. Hele Türkiye’de Twitter, YouTube gibi mecraların ya da Wikipedia gibi platformların gündeme bağlı olarak yasaklanabildiğini de görüyoruz. VPN ile konum değiştirme sayesinde tüm bu kısıtlamaları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

VPN sayesinde IP adresinizi maskeleyerek yani gerçek konumunuzu gizleyerek coğrafi kısıtlamalara tabii olan sitelere ve hizmetlere erişim sağlayabilirsiniz. Sansürlenen websiteleri ve sosyal medya platformları dışında Netflix gibi bölgesel kısıtlamalar içeren hizmetleri limitsiz hale dönüştürebilir, ya da ülke bazlı erişim sunan spor yayınları gibi hizmetlere de erişebilirsiniz.

Veri Koruması

Kullandığımız arama motorları başta olmak üzere gün içerisinde ziyaret ettiğimiz birçok site, çerezler aracılığı ile erişim bilgilerimizi, IP adresimizi, lokasyonumuzu ve internetteki davranışlarımızı kaydeder ve depolar. Facebook, Google, Microsoft gibi firmaların platformları ise zaten bu bizim tüketici davranışlarımızı, arama alışkanlıklarımızı ve kişisel bilgilerimizi kaydederek, saklayarak ve analiz ederek varlığını sürdürüyor. VPN kullanarak verileri gizleme imkanına erişebilirsiniz. En önde gelen VPN sağlayıcılarının öne sürdüğü mottolardan biri kişisel verilerin saklanmaması, izlenmemesi ve depolanmamasıdır. Geliştirdikleri araçlar sayesinde günlük veri tutma özelliğini deaktif edebilir ya da verilerinizi günlük olarak siz de silebilirsiniz.

Mevcut internet sağlayıcınız hem sizin verilerinizi izleyebilir hem de kaydedebilir. Gezdiğiniz siteler, kullandığınız uygulamalar da işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için veri işleme onaylarını sizden bir şekilde almaktadır. VPN kullanarak verilerin ifşa edilmesini önleyebilirsiniz. Yeni nesil VPN sağlayıcıları ile tek bir tıkla mobil cihazlarınızda hareket halindeyken bile şifreleme özelliğini aktif edebilir, Chrome vb. tarayıcı uzantıları ile ek bir kuruluma gerek bile duymadan VPN tarayıcı uzantısı ile aktif ederek internette gezinmeyi güvenli hale getirebilirsiniz.

Daha İyi Bir Performans

VPN internet hızını artırır mı? Evet. Doğru VPN’i seçerek hem daha güvenli hem daha hızlı bir internet deneyimine sahib olabilirsiniz. İyi bir VPN sağlayıcısı ile internet performansınız iyileşecektir. Çünkü bant genişliği ve ağın genel olarak verimliliği VPN uygulandığında iyileşecektir.

Her ne kadar eski teknolojilerden günümüze miras kalan VPN servislerinin interneti yavaşlatması, VPN ile video izlemenin zor hale gelmesi veya buffering süreleri gibi kalıplaşmış düşünceler konuşulmaya devam etse de, hızlı bir VPN sağlayıcısı ile hem internette gezinirken hem de indirme ve yükleme hızlarında iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

VPN ile İSS kısıtlamalarından kurtulabilirsiniz. Kesintisiz ve limitsiz video izleme, indirme imkanlarına erişebilirsiniz.

Buradaki püf noktalardan biri VPN hız testi yapmak ve mümkünse deneme süresi olan VPN “free trial” sürümlerini deneyerek size en uygun hizmeti seçmektir. VPN kullanımı sırasında internet trafiğiniz şifreli ve ekstra güvenlik katmanlı bir tünelden geçer, bu internet hızında kullanıcı tarafından deneyimlenmeyecek derecede küçük bir internet hızı yavaşlığı yaratabilir. Ancak video izleme ve dosya paylaşımı gibi durumlarda iyi bir performans almak için en iyi VPN servislerini dikkatlice araştırmanız ve hatta denemeniz gerekmektedir.

Güvenli Belge Gönderimi

Günümüzde dosya gönderimleri de hayatımızda büyük bir öneme sahip. Hem dosya boyutlarının büyüklüğü hem de dosyayı güvenli bir şekilde iletecek yöntemi bulmak bazı sorunlar yaratabilir. VPN sayesinde karşılıklı gruplar arasında uzun süreli geçerli olacak dosya gönderimlerini sağlamak mümkün. Çoğu kurumsal firma hem gizliliğe verdikleri önemden dolayı da hem de dosya boyutu sorunlarıyla uğraşmamak için halihazırda VPN ile dosya göndermeyi kullanıyor.

İnternette açık kaynaklı dosya paylaşım platformları mevcut, ve ücretsiz çözümler de var. Ancak bu dosya iletme araçlarının hemen hepsinin dosyalarınızı kaydetme, paylaşma veya saklama gibi riskleri mevcuttur. Ayrıca ücretsiz olan hizmet genellikle kısıtlı bir boyuta kadardır ve uzun soluklu bir çözüm üretmede maalesef başarısız olurlar.

Peki Neden Herkes VPN Kullanmıyor?

Çünkü iyi bir VPN hizmeti almak genel olarak ücretlidir. Ücretsiz versiyonları internette mevcut olsa da böyle bir işleyiş aslında VPN mantığına aykırıdır. Size özel sunulan ve yüksek koruma sunan kaliteli VPN hizmetinin elbet bir ücreti olması beklenmektedir. Bu sebeple size en iyi fiyat performansı sunan VPN’i bulmanız önemlidir.

Ayrıca VPN’in teknik bir konu olması ve aslında kurulumu ve kullanımı karmaşık olmasa da ortalama internet kullanıcısını kullanmaya tedirgin eden bir konudur. Güvenilir VPN hizmeti sağlayıcısı ile çalışarak tüm bu şüpheleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Bir diğer konu da bahsettiğimiz gibi internet hızını özellikle indirme ve yükleme hızını yavaşlattığına dair genel yargıdır. Ancak günümüzdeki modern VPN hizmetleri bant genişliği ve network iyileştirmesi ile sanılanın aksine hızlı bir internet deneyimi sunmaktadır.

Hem bilgilerinizi korumak, hem güvenli dosya göndermek ve uzaktan bağlantı sağlamak için VPN artık doğal bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Sizi internette özgür, güvenli ve dünyadaki tüm içeriklere ulaşır hale getirmesi ise cabası…