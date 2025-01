Vodafone’dan Hepsiburada ile anlaşma: 10 GB hediye internet kampanyası duyuruldu

Ünlü telekomünikasyon firması Vodafone, Hepsiburada ile stratejik bir ortaklık kurdu.

Her Şey Yanımda e-ticaret pazaryeri hizmeti kapatıldı. Yerini ise Vodafone'lulara Özel Hepsiburada adlı yeni hizmet aldı.

Vodafone'lulara Özel Hepsiburada, hediye GB da dahil olmak üzere kullanıcılara çeşitli ayrıcalıklar sunuyor.

Vodafone Her Şey Yanımda hizmeti bugün resmen kapatıldı. Ünlü telekomünikasyon şirketinin e-ticaret pazaryeri platformu artık faaliyetlerine son verdi. Fakat Vodafone bunun yerini doldurmak için Hepsiburada ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Her Şey Yanımda hizmetinin yerini Hepsiburada’nın alacağı duyuruldu. Vodafone’un popüler mobil uygulaması Yanımda, artık “Vodafone’lulara Özel Hepsiburada” adlı özel bir sekmeye sahip oluyor. Bu platform, Her Şey Yanımda’nın yerini alarak kullanıcılara ayrıcalıklı e-ticaret hizmetleri vermeyi amaçlıyor.

Vodafone’lulara Özel Hepsiburada ilk alışverişe 10 GB internet veriyor

Her Şey Yanımda platformunun yerine geçen Vodafone’lulara Özel Hepsiburada hizmeti e-ticaret alanında tüketicilere oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Vodafone müşterileri artık Hepsiburada’dan yaptıkları her alışverişte çeşitli cazip avantajlar elde etme imkanı bulacak. Müşteriler yaptıkları her alışverişte internet hediyesi, özel indirim fırsatları ve promosyonlar yakalayacak.

Vodafone kullanıcıları bu önemli iş birliği sayesinde Hepsiburada Premium hediyesine sahip olabilecek. Aynı zamanda daha avantajlı bir alışveriş deneyimi için Hepsiburada hediye çekleri alabilecek. Lansmana özel olarak şirket, müşterilere ilk alışverişte geçerli olmak üzere 10 GB internet hediyesi veriyor.

Bu ortaklık ile birlikte Vodafone’lular Hepsiburada’da sürekli olarak özel indirimlerle karşılaşacak. Çark çevirerek indirim kodu elde etme imkanı sunulacak. Ayrıca Vodafone Red hizmetine yeni gelen ya da tarifesini Red’e yükselten kullanıcılar 12 ay boyunca ücretsiz Hepsiburada Premium aboneliğine ulaşma şansı elde edecek.

Vodafone bireysel faturalı ya da faturasız yeni bir hat sahibi olan kullanıcılar için Vodafone’lulara Özel Hepsiburada hizmetinde geçerli olmak üzere 500 TL kupon hediyesinden yararlanabilecek. 31 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanyada elde edilen kuponlar yalnızca Hepsiburada satıcılı ürünlerde ve en az 501 TL üzeri sepet alışverişlerinde kullanılabilecek.

Vodafone ve Hepsiburada’dan 1.5 milyar TL’lik anlaşma

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 1.5 milyar TL’lik bu anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

“Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Hepsiburada ile işbirliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”

Hepsiburada CEO’su Onal Gökçetekin ise şunları ifade etti: