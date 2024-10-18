Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi Kazaklara satılıyor! İşte yeni sahibi

Türkiye’nin en büyük e-ticaret siteleri arasında kabul edilen Hepsiburada, Kazakistan merkezli Kaspi firmasına satılıyor. Kaspi’nin 1,13 milyar dolar karşılığında Hepsiburada’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu vurgulanıyor. Şirketin yüzde 65,4’üne karşılık gelen bu satış için Doğan ailesi üyeleriyle resmi imzaların tamamlandığı belirtiliyor.

Gazete Oksijen’in haberine göre Hepsiburada satışı için ödemeler iki taksite bölünecek. Ödemenin 600 milyon dolarlık kısmı anlaşmanın kapanışında verilirken, kalan 526,9 milyon doları ise kapanıştan sonraki 6 ay içinde yapılacak. Hisse devir işlemlerinin ise 2025 yılının ilk çeyreğine kadar gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

Hepsiburada’nın yeni sahibinden ilk açıklama geldi

Kaspi.kz CEO’su ve eş-kurucusu Mikheil Lomtadze yapılan satış anlaşması ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. Hepsiburada’nın pozitif FAVÖK yaratan mali durumu, mevcut hissedarların ve yönetim ekibinin her ne pahasına olursa olsun büyüme yerine, kârlı büyümeye odaklandığının güçlü bir kanıtıdır. İşlemin tamamlanmasının ardından Kaspi.kz, tüketiciler ve satıcılar için daha ilgi çekici ürün ve hizmetler geliştirirken Hepsiburada ile çalışmayı, deneyimlerini paylaşmayı, her iki şirket de karşılıklı öğrenmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Kazakistan ve Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek. Türkiye ve Kazakistan’da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz.”

12 milyon aktif kullanıcıya sahip

Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise çoğunluk hisselerinin satışına ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıkıyor:

“Bugün, 24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna inovatif e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor.”

Hanzade Doğan yaptığı açıklamada Hepsiburada’nın şu anda yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağladığını, 101 bin iş ortağına ve 12 milyon aktif müşteriye sahip olduğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Tüm ekosistemimiz, Türkiye’nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı. 2021 yılında, Türkiye’nin NASDAQ’da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadı.”

Hepsiburada’nın yeni sahibi Kaspi.kz kimdir?

Kazakistan merkezli bir teknoloji ve finans şirketi olarak karşımıza çıkan Kaspi.kz dijital bankacılık, ödeme sistemleri ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor. Firmanın geliştirdiği Super App uygulaması kullanıcıların para transferi, fatura ödemesi, online alışveriş ve bankacılık gibi işlemlere kolayca ulaşabilmelerine imkan sağlıyor.

2020 yılında Londra Borsası’na halka arz edilen ve yılın en büyük uluslararası teknoloji halka arzı olarak öne çıkan Kaspi, şimdi Hepsiburada’yı da bünyesine alarak faaliyet stratejisini Türkiye pazarına taşıyor.