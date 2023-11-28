Vivo S18 serisi özellikleri belli oldu

Çinli teknoloji şirketi Vivo çok yakında yeni akıllı telefon serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen Vivo S18 serisi için geri sayım başlamış durumda. Lansman etkinliğiyle hayranlarıyla buluşacak cihazlar hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Cihazların teknik özellikleri ve tasarımları ortaya çıktı.

İki modelden oluşan Vivo S18 ailesi, standart modelin yanı sıra Vivo S18 Pro’yu da içerecek. Çinli sosyal ağ Weibo’dan Digital Chat Station’ın aktardığı iddialara göre telefonlar birbirinden iddialı özelliklere sahip olacak. Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 9200 Plus çiplerinden güç alması beklenen cihazlar, şimdiden adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Vivo S18 serisi tasarımı ve özellikleri

Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntülere göre yeni Vivo telefonları, ince bir çerçeveyle hayranları karşısına çıkacak. Cihazın ön kısmında, selfie kamerası için merkeze konumlandırılmış bir delik çentik detayı yer alacak. Arka kısımda ise çift kamera setine ev sahipliği yapılacak.

Vivo S18 Pro modelinde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana kamera yer alacak. Bununla beraber telefonda 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lensle sunulacak. Vivo S18’de de aynı ana kamera ve ultra geniş açılı lensin taşınması bekleniyor.

Vivo S18 serisi performans konusunda da adından sıkça söz ettirecek. Vivo S18 cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alacak. Öte yandan Vivo S18 Pro’nun MediaTek imzalı Dimensity 9200 Plus çipiyle geleceği tahmin ediliyor.

Her iki telefonda da 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak. 2.800 nit maksimum tepe parlaklığıyla gelen OLED ekran ve 80 watt hızlı şarj desteği sahip 5.000 mAh pil ile çıkacak. Öte yandan telefonlar kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacak.

İddialara göre Vivo S18 serisi, bu iki modelin yanı sıra daha ucuz fiyatlı bir Vivo S18e adlı seçeneğe sahip olacak. Şimdilik bu modelle ilgili pek fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ancak ilerleyen haftalarda şirketten konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor. Öte taraftan şirket, beklenen cihazları belirli pazarlarda iQOO çatısı altında yeniden markalandırarak tekrardan piyasaya sunabilir.