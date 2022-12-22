Vivo S16 serisi tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları açıklandı

Vivo S16 akıllı telefon serisi bugün resmen piyasaya tanıtıldı. Toplamda üç cihazdan oluşan seride, standart modelin yanı sıra S16 Pro ve S16e cihazları karşımıza çıktı. Orta – üst segmentli telefonlar şık tasarımlarıyla henüz ilk günden büyük bir ilgi gördü. İlk olarak Çin’de tanıtılan cihazın çok yakında küresel pazarda da duyurulması bekleniyor.

Bu yılın başlarında piyasaya tanıtılan Vivo S15 serisinin halefi niteliğindeki akıllı telefon ailesi, iddialı özellikleriyle beğeni topladı. Üç cihazda da 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en oy oranı, AMOLED ekran teknolojisi, orta üst kısma yerleştirilmiş delik çentikli selfie kamerası, üçlü arka kamera modülü, 66 watt hızlı şarj desteği ve 4600 mAh batarya kapasitesi gibi ortak özelliklerle geldi.

Vivo S16 modeli, serinin temel varyantı olarak orta segmente daha yakın bir konumda yer alırken; S16 Pro modelinde ise ‘Premium’ olarak tabir edilebilecek daha güçlü bir donanım bulunuyor. Serinin bütçe dostu modeli olan S16e ise uygun fiyatlı telefon arayanlara kaliteli bir seçenek olarak hitap ediyor. Serideki cihazların tüm teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Vivo S16 özellikleri

Boyut ve ağırlık : 164,1 x 74,8 x 7,36 mm ve 182 gram

: 164,1 x 74,8 x 7,36 mm ve 182 gram Ekran : 6,78 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı

: 6,78 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı İşlemci : Adreno 650 grafik kartı ve Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti

: Adreno 650 grafik kartı ve Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti RAM : 8 / 12 GB LPDDR4X RAM kapasitesi

: 8 / 12 GB LPDDR4X RAM kapasitesi Dahili depolama alanı : 128, 256 ve 512 GB UFS 3.1 depolama

: 128, 256 ve 512 GB UFS 3.1 depolama Arka kamera : 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera : 50 MP selfie kamerası

: 50 MP selfie kamerası Batarya : 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi

: 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

Vivo S16 Pro özellikleri

Boyut ve ağırlık : 164,1 x 74,8 x 7,36 mm ve 182 gram

: 164,1 x 74,8 x 7,36 mm ve 182 gram Ekran : 6,78 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı

: 6,78 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı İşlemci : Mali 610 grafik kartı ve MediaTek Dimensity 8200 yonga seti

: Mali 610 grafik kartı ve MediaTek Dimensity 8200 yonga seti RAM : 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesi

: 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesi Dahili depolama alanı : 256 ve 512 GB UFS 3.1 depolama

: 256 ve 512 GB UFS 3.1 depolama Arka kamera : 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera : 50 MP selfie kamerası

: 50 MP selfie kamerası Batarya : 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi

: 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

Vivo S16e özellikleri

Boyut ve ağırlık : 162,51 x 75,81 x 7,7 mm ve 189 gram

: 162,51 x 75,81 x 7,7 mm ve 189 gram Ekran : 6,62 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı

: 6,62 inç Full HD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı İşlemci : Mali G78 grafik kartı ve Exynos 1080 yonga seti

: Mali G78 grafik kartı ve Exynos 1080 yonga seti RAM : 8 / 12 GB LPDDR4X RAM kapasitesi

: 8 / 12 GB LPDDR4X RAM kapasitesi Dahili depolama alanı : 128 ve 256 GB UFS 3.1 depolama

: 128 ve 256 GB UFS 3.1 depolama Arka kamera : 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens

: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens Ön kamera : 16 MP selfie kamerası

: 16 MP selfie kamerası Batarya : 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi

: 66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS Ocean kullanıcı arayüzü

Vivo S16 serisi fiyatları belli oldu

Vivo‘nun yeni akıllı telefon modelleri ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu. Çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde raflarda boy göstermeye başlayacak olan cihazın fiyatları açıklandı. Farklı varyantlar halinde modeller şu fiyatlarla listeleniyor: