Uygun fiyatlı Vivo Y03 piyasaya çıktı

Vivo bugün yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Vivo Y03 bütçe dostu satış fiyatıyla duyuruldu. İlk olarak Endonezya pazarında raflara gelmeye başlayan cihaz, Vivo Y02’nin halefi olarak gelerek seriyi daha modern bir tasarıma taşıyacak.

Dikkat çekici bir tasarıma ev sahipliği yapacak olan cihaz, bu anlamda piyasadaki diğer giriş seviyesi telefonlardan ayrılacak. Fiyatına göre etkileyici bir performansla karşmııza çıkacak model, şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başarmış durumda.

Vivo Y03 özellikleri

Boyut: 163,78 x 75,73 x 8,39 mm

163,78 x 75,73 x 8,39 mm Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera ve QVGA sensörlü yardımcı lens

Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14

Diğer özellikler: 4G VoLTE bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, IP54 sertifikası

6,56 inç IPS LCD ekrana sahip olan yeni Vivo telefonu 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık vaat eden cihaz, ön tarafta kalın çerçevelere yer veriyor. Su damlası çentikli bir tasarımla karşımıza çıkan telefonda 5 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Arka tarafta dikkat çekici bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, sol köşeye dikey olarak yerleştirilmiş ve büyük merceklere sahip ikili kamera setine yer veriyor. 13 MP ana kameraya sahip olan cihazda aynı zamanda bir QVGA yardımcı sensör bulunuyor. İdeal bir kamera performansı vadeden şirket, aynı zamanda “Super Night Mode” gibi farklı çekim modlarına da ev sahipliği yapıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 yonga setine sahip olan Vivo Y03, 4 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve microSD kart destekli 64 GB ve 128 GB’lık opsiyonlara sahip dahili depolama alanıyla geliyor. Buna ek olarak şirket, çoklu görev optimizasyonu adına 4 GB’lık bir sanal RAM desteğini vurguluyor.

15 watt hızlı şarj desteğine sahip olan Vivo modelinde 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzüyle çalışmaya başlayan cihaz, IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı belirli ölçüde dayanıklılık vadediyor.

Vivo Y03 fiyatı

İlk olarak Endonezya pazarında raflara gelmeye başlayan cihaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle 1.299.000 IDR fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.