Uygun fiyatlı Realme C33 için 128 GB depolama seçeneği geliyor

BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Çinli teknoloji firması Realme, bugün müjdeli bir haber ile karşımıza çıktı. Şirket, bu yılın eylül ayında piyasaya tanıtmış olduğu Realme C33 modeli için yeni bir depolama opsiyonu sunmaya hazırlanıyor. 6,5 inç ekran, 50 MP ana kamera, 4 GB RAM kapasitesi ve 5000 mAh pil gibi öne çıkan özelliklere sahip olan uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, daha yüksek bir depolamaya ulaşmak isteyen kullanıcılara bir konfigürasyon seçeneği daha getirecek.

Bureau of Indian Standard, NBTC, TKDN ve EEC veritabanları üzerinden RMX3627 model numarası ile Realme C33’ün 128 GB dahili depolama alanı seçeneği kazanacağı ortaya çıktı. Çinli firma, çok yakında cihazına bu satın alma opsiyonunu kazandıracak. Şimdiye kadar telefonda 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri yer alıyordu. Giriş seviyesi bir modelde dahi olsa günümüzde bir cihazda bu kadar düşük bir depolama alanı sunulması, kullanıcılardan tepki toplamıştı. Nihayet bu adımla birlikte şirket, kullanıcılarına daha fazla alan tanımaya başladı.

Realme C33 modeli kısa bir süre önce Çin’de tanıtıldı. Şu anda cihaz, pek çok pazarda olduğu gibi ülkemizde de satılmıyor. Fakat telefonun yakın zamanda Türkiye’de satışa çıkacağı biliniyor. Hindistan’da 8,980 Rupi karşılığında satılan cihaz, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin TL’ye tekabül ediyor. Modelin renk seçenekleri arasında ise altın, mavi ve siyah bulunuyor.

Realme C33 teknik özellikleri

Boyut: 164,2 x 75,7 x 8,3 mm (6,46 x 2,98 x 0,33 inç)

164,2 x 75,7 x 8,3 mm (6,46 x 2,98 x 0,33 inç) Ağırlık: 187 gram

187 gram Ekran: 6,5 inç IPS LCD, 400 nit, yüzde 82,1 ekran gövde oranı, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 20:9 oran

6,5 inç IPS LCD, 400 nit, yüzde 82,1 ekran gövde oranı, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 20:9 oran İşlemci: Unisoc Tiger T612 (12 nm), sekiz çekirdekli (2×1,8 GHz Cortex-A75 ve 6×1,8 GHz Cortex-A55), Mali-G57 GPU

Unisoc Tiger T612 (12 nm), sekiz çekirdekli (2×1,8 GHz Cortex-A75 ve 6×1,8 GHz Cortex-A55), Mali-G57 GPU Depolama alanı: 32 GB, 64 GB ve 128 GB

32 GB, 64 GB ve 128 GB RAM kapasitesi: 3 GB ve 4 GB

3 GB ve 4 GB Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 0,3 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 0,3 MP derinlik sensörü Ön kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Batarya: 5000 mAh pil, 10 watt hızlı şarj desteği

5000 mAh pil, 10 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Realme UI 3.0

Giriş seviyesi donanımı ile karşımıza çıkan bütçe dostu akıllı telefon, 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. 720 x 1600 piksel çözünürlük oranı sunan model, Unisoc Tiger T612 (12 nm) işlemciden güç alıyor. Daha önce bu yonga setini Realme Narzo 50A Prime, Realme C31, Realme C30 ve Realme Narzo 50i Prime gibi şirketin başka modellerinde de görmüştük.

50 MP ana kamera ve 0,3 MP derinlik sensörüyle gelen Realme C33, ön tarafta kullanıcılara 5 MP selfie kamerası sunuyor. 5000 mAh pil kapasitesiyle geniş ömürlü bir pil deneyimi vaat eden telefon, 10 watt hızlı şarj desteğiyle çalışıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 kullanıcı arayüzüyle gelen Realme C33; 3 GB ve 4 GB RAM kapasitesi sunuyor. Depolama alanı kısmında ise 32 GB ve 64 GB’lık seçeneklerin yanına 128 GB’lık sürüm ekleniyor.