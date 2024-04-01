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    Uygun fiyatlı iPhone SE 4’ün tasarımı ortaya çıktı

    Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, zarafet ve yalınlığı bir araya getirecek.
    4. nesil iPhone SE

    Uygun fiyatlı iPhone arayanlar için yeni bir seçenek yolda. Apple’ın nispeten bütçe dostu olarak kabul edilebilecek iPhone SE akıllı telefon ailesine yakında yeni bir üye eklenecek. Dünya çapında heyecanla beklenen iPhone SE 4 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Cihazın nasıl görüneceğine ilişkin sürpriz detaylar belli oldu.

    Çok yakında duyurulması beklenen iPhone SE 4’ün kılıfları internete sızdırıldı. Bu görüntülerden cihazın düz kenarlara sahip olacağı, Face ID desteği sunacağı ve ön tarafta çentikli bir tasarım sergileyeceği anlaşıldı. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan son ayrıntılar…

    iPhone SE 4 geleneksel Home tuşunu kaldırıyor

    Apple’ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu bilinen iPhone SE 4 modeli tamamen yenilenmiş bir tasarımla piyasada boy gösterecek. Cihazın en önemli yeniliği, iPhone 6 modelini akıllara getiren geleneksel Home tuşunun ortadan kaldırılması olacak. Bu sayede şirket, kullanıcıları tam ekran deneyiminden yararlandıracak.

    iPhone SE akıllı telefon ailesi için önemli bir dönüm noktası olarak lanse edilmesi beklenen cihaz, görsel anlamda beklentileri fazlasıyla karşılayacak, küçük boyutlu ve oldukça zarif bir tasarımla raflara çıkacak BOE tarafından geliştirilen 6,1 inç OLED ekranla gelişmiş bir görüntüleme performansı sağlayacak model, aynı zamanda Touch ID yerine Face ID teknolojisini benimsemeye başlayacak.

    iPhone SE 4 tasarımı
    Görsel: Majin Buu / X (Twitter)

    Majin Buu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı iPhone SE 4 kasa tasarımı görüntüleri, merakla beklenen cihazın düz kenarlara sahip olacağını gösteriyor. Bu anlamda iPhone 13’e benzetilen model, daha küçük bir çentik içerisinde Face ID sensörleri ve selfie kamerasını barındıracak. Böylelikle yeni orta segment telefon, Apple’ın amiral gemisi cihazlarına daha yakın bir tasarım ortaya koyacak.

    iPhone SE 4’ün arka kısmında tekli kamera yer alırken, aynı zamanda LED flaş ve mikrofon da kameranın hemen yanında görünüyor. Burada yer alan tek kamera sensörü, serinin önceki modellerinde yer alan sensörlerden çok daha büyük görünüyor. Bilindiği üzere şirket, iPhone SE modellerini daha ayırt edilebilir hale getirmek için tekli kamera modülüyle yolunda devam ediyor.

    iPhone SE 4 çıkış tarihi

    Peki ya iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? iPhone SE 4’ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak beklentilere göre şirket, önümüzdeki yıl beklenen modeli küresel çapta tüketicilerle buluşturabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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