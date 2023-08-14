Uygun fiyatlı iPhone SE 4’ten yeni bilgiler geldi

Baştan sona tasarım değişiklikleri ve güçlü performansıyla merakla beklenen iPhone SE 4, Apple’ın bütçe dostu akıllı telefon serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yıllardır takip edilen bu serisi, üst düzey (premium) özellikleri uygun fiyatlarla sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun paylaşımına göre, iPhone SE 4, iPhone 14’ün tasarım dilini benimseyen, modern ve şık bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Çentikli ekran tasarımı, yuvarlatılmış köşeleri ve fiziksel Ana Sayfa düğmesinin yerini alan dokunmatik kontrolleriyle birlikte amiral gemisi iPhone’lar ile benzer bir deneyim sunacak olan cihaz, hem kullanım kolaylığı hem de estetik açıdan yüksek memnuniyet vaat edecek.

iPhone SE 4 özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Halihazırda piyasada olan iPhone SE modellerinde LCD ekran kullanan Apple, iPhone SE 4 ile birlikte LCD panelden OLED panele geçiş yaparak daha canlı renkler, daha yüksek kontrast ve daha iyi siyah tonları sunacak. Bu sayede kullanıcılar, özellikle dizi ve film izlerken daha net ve kaliteli bir renk skalasıyla karşılaşacaklar.

Apple’ın diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi, iPhone SE 4’ün de 5G bağlantı desteğine sahip olması bekleniyor. Fakat bu kez bir farkla, Qualcomm’un donanımının yerini alan, 5G bağlantısını etkinleştirmek için markanın tescilli modemiyle donatılmış ilk telefon olacak. 5G sayesinde kullanıcılar, yüksek hızda indirme ve yükleme işlemleri gerçekleştirebilecek, çevrimiçi içerikleri kesintisiz bir şekilde izleyebilecek ve oyunlarda daha düşük gecikme süreleriyle daha keyifli bir deneyim yaşayabilecekler.

Bununla birlikte, iPhone SE 4’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Apple’ın özel tasarımı olan USB-C portunun kullanıma sunulması olacak. Bu kullanıcılara, cihazın şarj edilmesi ve veri transferi için daha evrensel bir bağlantı seçeneği sağlamanın yanı sıra, telefonun Avrupa Birliği’nin tek tip şarj cihazı standardıyla da uyumlu olmasına imkan tanıyacak.

Eylem Düğmesi’ne geçiş yapılacak

iPhone SE 4’ün en önemli yeniliklerinden biri de, telefonun yan tarafında bulunan sessize al / sesi aç düğmesinin, çok fonksiyonlu bir Eylem Düğmesi ile değiştirilmesi olacak. iPhone 15 serisinde de kullanılması beklenen bu özellik; Erişilebilirlik, Kısayollar, Sessiz Mod, Kamera, Odak, Büyüteç, Çeviri, Sesli Notlar, Kamera, El Feneri dahil olmak üzere kullanıcıların onlarca fonksiyonu atayabileceği bir buton olarak karşımıza çıkacak.

Analist Jeff Pu’nun aktardığı bilgilere göre, iPhone SE 4’ün 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni model, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde rekabetçi bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.