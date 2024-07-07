Uygun fiyatlı i7 işlemcili Redmi G Pro 2024 dizüstü oyuncu bilgisayarı yolda

Bu yılın Mart ayında piyasaya duyurulan Redmi G Pro 2024 dizüstü oyuncu bilgisayarı performans canavarı özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncular için son derece yüksek bir performansa ev sahipliği yapan oyun odaklı laptop modeli Intel Core i9-14900HX işlemcisiyle farkını ortaya koydu. 16 GB DDR5 RAM’e sahip olan ve NVIDIA RTX 4060 GPU ile donatılan ürün, çok yakında bütçe dostu yeni bir versiyonla tüketicilere sunulacak.

Uygun fiyatlı Redmi G Pro 2024 modeli Intel Core i7-14650HX işlemciden güç alacak. RTX 4060 GPU’ya sahip olmaya devam edecek seçenek, fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak. Merakla beklenen dizüstü oyun bilgisayarı daha sınırlı bütçeye sahip olan tüketicilere hitap edecek. Peki ya beklenen yeni model oyunculara neler vadediyor? İşte ortaya çıkan ilk ayrıntılar…

i7 çipli Redmi G Pro 2024’ün özellikleri

XiaomiTime’ın haberine göre Redmi G Pro 2024’ün bütçe dostu yeni sürümü, daha ekonomik bir yapıya sahip olması için çeşitli sınırlandırmalar içerecek. Daha önce i9 işlemciyle gördüğümüz laptop modeli yakında Intel Core i7 işlemcili yeni bir seçenekle raflarda boy göstermeye başlayacak. Böylelikle performans canavarı ürün daha erişilebilir hale gelerek daha fazla tüketicinin radarına girecek.

16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip Intel Core i7-14650HX çipinden güç alacak Redmi G Pro 2024 modeli 140W güce sahip NVIDIA RTX 4060 GPU ile donatılacak. 16 GB DDR5 RAM kapasitesine sahip olacak dizüstü bilgisayar modelinde 1 TB PCle 4 depolama sağlanacak.

2.5K çözünürlük kalitesi, 240 Hz değişken yenileme hızı ve 3 ms tepki süresine sahip 16 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak oyuncu laptop modeli 500 nit tepe parlaklık ve 10 bin renk derinliği sunacak. Oyuncuların beklentilerini göz önünde bulundurarak tasarlanan ürün, dört ayar seviyesiyle gelen arkadan aydınlatmalı RGB tuşlarla oyun deneyimini daha kaliteli bir hale getirecek.

i7 çipli Redmi G Pro 2024 laptop modelinde 1x Thunderbolt 4, 3X USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-A 2.0 ve 1x MiniDP 1 bağlantı destekleri yer alacak. Cihazlar arası kamera, klavye ve fare paylaşımını destekleyen oyuncu bilgisayarı ayrıca Xiaomi telefonlarla birçok entegrasyon desteği vadediyor. Şimdilik cihazın satış fiyatı resmi olarak doğrulanmadı. Ancak beklenen ürünün 12 Temmuz tarihinde küresel olarak satışa çıkacağı belirtildi.