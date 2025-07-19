Unicode 17.0 ile 8 yeni emoji geliyor

Dünya Emoji Günü’nde tanıtılan Unicode 17.0 güncellemesi, 8 yeni emojiyi karşımıza çıkaracak.

Paylaşılan önizlemelere göre trombon, hazine sandığı, orka, elma kabuğu gibi eğlenceli sembollerle birlikte “Distorted Face” ve “Fight Cloud” gibi sıra dışı emojiler de sunulacak. Fakat bu emojilerin uygulamaların bunları kullanıcılara sunması 2026 baharını bulacak.

Unicode Konsorsiyumu her yıl olduğu gibi yine bu sene de Dünya Emoji Günü’nü boş geçmeyerek duyuru geleneğini bozmadı. 2025 yılının büyük emoji güncellemesi olan Unicode 17.0 için 8 yeni karakter kullanıcılarla paylaşıldı.

Yayınlana önizleme listesinde trombon, orca, elma kabuğu, balerin ve “Distorted Face” gibi emoji tasarımları yer alıyor. Bu karakterlerden özellikle “saçlı yaratık” (hairy creature) olarak adlandırılan yeni emoji, sosyal medyada “Bigfoot” (Koca Ayak) olarak yorumlanıyor.

Kullanıcılara sunulacak 8 yeni emoji duyuruldu

Onaylanmış sekiz yeni emoji anında tanınabilirlik, küresel kültürel alaka ve dijital iletişimde çok çeşitli bağlamlarda kullanım potansiyeli gibi titiz kriterlere göre özenle seçildi.

Unicode Korsorsiyumunun bu noktada amacı kullanıcıların kullanımına sunulan görsel kelime dağarcığını daha da genişleterek çevrimiçi iletişimi daha da zengin ve ayrıntılı hale getirmek olarak belirtiliyor.

Unicode 17.0 ile gelecek yeni emojiler arasında Trombon, Hazine Sandığı, Çarpık Yüz, Elma Çekirdeği, Karikatür Dövüş Bulutu, Bale Dansçısı, Tüylü Yaratık ve Katil Balina Orka yer alıyor.

Yeni emojiler ne zaman yayınlanacak?

Onay Temmuz 2025’te gerçekleşmiş ve yeni sürümün bu sonbaharda yayınlanması planlanmış olsa da yeni semboller cihazlarda yalnızca 2026 ilkbaharında kullanıma sunulacak.

Bu gecikme, Unicode standardının tanımlanmasını takip eden karmaşık ve uzun süreçten kaynaklanıyor. Konsorsiyum tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra çeşitli işletim sistemi ve platform üreticilerinin yeni grafik karakterleri kullanıcı arayüzlerine uyarlamak için zaman ve kaynak ayırmaları gerekiyor.

Unicode standardını (dünya çapında dijital karakter kodlaması için temel) sürdürmekten sorumlu kar amacı gütmeyen kuruluş olan Unicode Konsorsiyumu her yıl yeni emojiler sunmaya devam ediyor.