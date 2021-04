Twitter’daki fotoğraf paylaşımlarına yüksek çözünürlük desteği geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter, şimdiye kadar platforma fotoğraf yükleme konusunda bazı kısıtlamalara sahipti. Bu kısıtlamalar arasında kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de platforma yüklenen fotoğrafların otomatik olarak kalitesinin düşürülmesiydi. Twitter ise bu sorunu nihayet çözüme kavuşturdu.

Resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre ilk olarak Mart ayında kullanıcılara testleri yapıldığı duyurulan yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleme özelliğinin artık kullanıma sunulduğu belirtildi.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021