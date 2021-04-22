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Twitter’daki fotoğraf paylaşımlarına yüksek çözünürlük desteği geldi

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği sorunlardan biri nihayet çözüme kavuştu.

Barış Mancar

Popüler sosyal medya platformu Twitter, şimdiye kadar platforma fotoğraf yükleme konusunda bazı kısıtlamalara sahipti. Bu kısıtlamalar arasında kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de platforma yüklenen fotoğrafların otomatik olarak kalitesinin düşürülmesiydi. Twitter ise bu sorunu nihayet çözüme kavuşturdu.

Resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre ilk olarak Mart ayında kullanıcılara testleri yapıldığı duyurulan yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleme özelliğinin artık kullanıma sunulduğu belirtildi.

4K kalitesine kadar yükseltilen çözünürlük desteği ile kullanıcılar artık mobil cihazlarından yaptığı paylaşımlara yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ekleyebilecekler. Yeni özelliğin hem Android hem de iOS kullanıcıları için aktif edildiğini de belirtmek gerekiyor.

Yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafları Twitter’a yükleyebilmek için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Bunun için Twitter’in Android veya iOS uygulamasındaki “Veri Kullanımı” ayarları kısmından yüksek kaliteli fotoğraf yükleme seçeneğini (Wi-Fi veya mobil data olarak) aktif etmeniz gerekiyor.

Yüksek çözünürlük seçeneğini aktif etmenizin ardından Wi-Fi veya mobil internetinizi kullanarak Twitter’a 4K kalitesine kadar yüksek çözünürlüklü fotoğraf yüklemeye başlayabilirsiniz.

KAYNAKTwitter

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