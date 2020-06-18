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Twitter’a sesli tweet özelliği geldi

Twitter'da sesli tweet dönemi başlıyor.

Barış Mancar
Görsel: Twitter Blog

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların artık ses kaydı yaparak da paylaşım yapabilecekleri sesli tweet özelliğini duyurdu.

Yıllar içerisinde fotoğraf, video, anket vs gibi içerik türlerinin yanı sıra; karakter limiti, yorum moderasyonu gibi paylaşım konusundaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam eden Twitter, şimdi de sesli tweet özelliği sayesinde kullanıcılarına yeni bir alan daha açtı.

Sesli tweet özelliğinin normal tweet oluşturup paylaşmaktan çok farklı olmadığını da söylemek gerekiyor. Öyle ki sesli tweet özelliğini kullanabilmek için, tweet oluşturma ekranını açıp ses fotoğraf ekleme ikonunun yanında yer alan ses ikonuna tıklamak ve ses kaydını yapıp paylaşmak yeterli.

Görsel: Twitter Blog

Twitter’da varsayılan tweetlerin karakter limiti olduğu gibi, sesli tweet’lerin de bir limiti olduğunu belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar Tek bir tweet’te maksimum 140 saniye ses kaydı yapabiliyor. Ses kaydının 140 saniyeyi geçtiği durumlarda ise limiti aşan kısım ikinci bir tweet’te paylaşılmak üzere sürdürülebiliyor. Yani ses kaydı 140 saniye sonra kesilmiyor; ikinci tweet’e aktarılıyor.

An itibariyle sınırlı sayıda iOS kullanıcılarına sunulan sesli tweet özelliğinin, yakın zamanda tüm iOS kullanıcılarını kapsayacağı da belirtilmiş durumda. Android kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman kavuşacağı ise henüz bilinmiyor.

KAYNAKTwitter Blog

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