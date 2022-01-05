Türkiye’de yazılımcıların şirketlerdeki işe alım süreçlerine bakışı (RAPOR)

Yazılımcı ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid, geçtiğimiz aylarda başlattığı Yazılımcı Empati Serisi‘nin ikincisini yayınladı.

Birinci raporda Türkiye’de yazılımcıların işe alımcılara bakışı değerlendirilirken; ikinci raporda ise yazılımcıların şirketlerdeki işe alım süreçlerine bakışı ele alındı.

Yazılımcıların Şirketlerdeki İşe Alım Süreçlerine Bakışı Raporu ile; yazılımcıların sektöre bakış açısını daha iyi anlamak adına oluşturulan anket üzerinden ulaşılan 340 yazılımcının verdiği bilgiler analiz edilerek rapor haline getirildi.

İşe alım süreci maksimum ne kadar sürmeli? Yazılımcıların şirketlerle geçirdikleri teknik mülakat sürecinden temel beklentileri neler? Bunun gibi daha bir çok sorunun cevabının analiz edildiği Yazılımcıların Şirketlerdeki İşe Alım Süreçlerine Bakışı Raporu’ndan çıkan bazı sonuçlar şöyle:

Mülakatlarda gerçek kodlama soruları seviliyor

İşe alım sürecinde yazılımcılara hangi tür teknik değerlendirme testlerinin olması gerektiği sorulduğunda, yazılımcıların %58.8’i “Gerçek kodlama soruları ve uygulamalı değerlendirme testleri” olması gerektiğini belirtiyor.

Yazılımcılar işe alım sürecinin maksimum 7-15 gün arası olması gerektiğini düşünüyor

Ankete katılan yazılımcılara, mülakat sonrası değerlendirme sürecinin maksimum kaç gün olması gerektiği sorulduğunda, yazılımcılar ortalama 7 günün ideal olduğunu belirtiyor. İşe alım sürecinin tamamının kaç gün sürmesi gerektiğini sorulduğunda ise, ortalama maksimum 15 gün yanıtı verilmiş durumda.

Görüşmelerde temel beklenti, analitik beceri seviyesine göre değerlendirme yapılması

Ankete katılan yazılımcılara, mülakatı yapan kişilerin performansını öncelikli olarak hangi faktöre göre değerlendirmeleri gerektiğini sıralama sorusu yardımı ile sorulduğunda %32.4 oran ile “Analitik beceriler” ilk sırada yer alıyor.

Geri bildirim almak yazılımcılar için oldukça önemli

Ankete katılan yazılımcılara geri bildirim almanın onlar için önemini sorulduğunda ise yazılımcıların %66.2’si çok önemli olduğunu belirtiyor.

Eksik yönlerin tespit edilmesi için girilen tüm mülakatlarda geri bildirim istemek oldukça önemli kazanımlar sağlayabilir. Eğer mülakatlarda yeterli geri bildirim almıyorsanız, her teknik mülakat süreci sonrasında talep etmeniz, kişisel gelişiminiz için oldukça faydalı olacaktır.

Yazılımcıların Şirketlerdeki İşe Alım Süreçlerine Bakışı Raporu’nun tamamını buradan indirebilirsiniz.