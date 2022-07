Türkiye’de Haziran ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Haziran ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinde ilk sırada süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçen ABD yapımı The Boys yer alıyor. Bunu ise Star Wars: Revenge of the Sith’te yaşananlardan on yıl sonrasını konu eden Obi-Wan Kenobi dizisi takip ediyor. Ardından sırasıyla; Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan ve kısa sürede popüler hale gelen Netflix yapımı Better Call Saul, suçla ilgili bir takıntıyı paylaşan ve kendilerini bir anda bir suçun içinde bulan üç yabancının hikayesini anlatan Only Murders in the Building ve Netflix’in en popüler bilim-kurgu dizilerinden olan ve sürekli listelerdeki yerini alan Stranger Things geliyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Haziran)

The Boys Obi-Wan Kenobi Better Call Saul Only Murders in the Building Stranger Things Modern Family Friends The Summer I Turned Pretty The Walking Dead Ms. Marvel

Haziran ayının en popüler filmleri listesinde ise ilk sırada donanma pilotu olan Pete Mitchell’in (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan 1986 yapımı Top Gun filmi bulunuyor. Listenin devamında ise sırasıyla; kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Jurassic World’un dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl sonra, adada yanardağının harekete geçmesiyle Owen ve Claire’in dinozorları kurtarma çabasını konu edinen Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Jurassic Park serisinin dördüncü filmi Jurassic World ve bir yetenek avcısının hayatına odaklanan Hustle filmleri yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Haziran)

Top Gun Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Jurassic World: Yıkılmış Krallık Jurassic World Hustle Jurassic Park Spiderhead Bir Zamanlar… Hollywood’da Bir Konuşabilse Asfaltın Kralları

NOT: Veriler 01.06.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.