Türkiye’de Eylül ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Eylül ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinde, J.R.R. Tolkien’in romanlarından esinlenen ve Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi yer alıyor. İkinci sırada ise Tatiana Maslany’nin Bruce Banner’in kuzeni olan Jennifer Walters’i canlandırdığı She-Hulk: Attorney at Law adlı Marvel dizisi bulunuyor. Bunu ise sırasıyla; en çok izlenen bilim kurgu dizilerinden olan Game of Thrones, eğlenceli yetişkin çizgi dizisi Rick and Morty ve kurbanların ve Wisconsin’de uzun süre devam eden bir ölüm çılgınlığına sebep olan polis beceriksizliğinin bakış açısından anlatılan Milwaukee Canavarı’nın hikayesinin konu edildiği Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Eylül)

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri She-Hulk: Attorney at Law Game of Thrones Rick and Morty Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story The Handmaid’s Tale Better Call Saul Cyberpunk: Edgerunners Welcome to Wrexham The Sandman

Eylül ayının en popüler filmleri listesinde ise ilk sırada, kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn’in, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenmesini konu alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda yer alıyor. Listenin devamında ise sırasıyla; Yüzüklerin Efendisi film serisinin birincisi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, Idir’in kimliği belli olmayan polisler tarafından vahşice öldürülmesinin ardından Athena olarak bilinen bir Fransız banliyösünde yer alan mahallede patlak veren kaosları konu alan ve Fransa’da oldukça siyasi tartışmalara sebep olan Athena, öldürülen babasının intikamını almaya kararlı olan bir Viking prensinin hikayesini konu eden Kuzeyli ve kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmleri bulunuyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Eylül)

Her Şey Her Yerde Aynı Anda Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Athena Kuzeyli Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Bıçaklar Çekildi Dune: Çöl Gezegeni Pinokyo Avatar Gün Doğmadan

NOT: Veriler 01.09.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.