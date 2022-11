Türkiye’de Ekim ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ekim ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada, dünya genelinde en çok izlenen bilim kurgu dizilerinden olan Game of Thrones yer alıyor. Onu ise bir başka popüler bilim kurgu dizisi olan ve zombileri konu alan The Walking Dead takip ediyor. Listenin devamında ise sırasıyla; J.R.R. Tolkien’in romanlarından esinlenen ve Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Tatiana Maslany’nin Bruce Banner’in kuzeni olan Jennifer Walters’i canlandırdığı Marvel dizisi She-Hulk: Attorney at Law ve iki kardeşin doğaüstü yaratıklarla verdikleri savaşı konu alan Supernatural yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ekim)

Game of Thrones The Walking Dead Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri She-Hulk: Attorney at Law Supernatural The Bear The Peripheral Star Wars: Andor The Handmaid’s Tale Gözcü

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde en popüler olan filmer listesinde ise ilk sırada başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı, Türkiye’de arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan ve filme de adını veren Bergen yer alıyor. Onu ise sırasıyla; Ezel dizisinin unutulmaz dayısı Ramiz Karaeski’den esinlenerek çekilen ve bir kabadayının hikayesini konu alan Dayı: Bir Adamın Hikayesi, donanma pilotu olan Pete Mitchell’in (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan 1986 yapımı Top Gun, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange’in maceralarını konu eden Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve kiraladığı bir Airbnb evinde bir şeylerin ters gittiğini fark eden genç bir kadının hikâyeşini anlatan Barbar filmleri takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ekim)

Bergen Dayı: Bir Adamın Hikayesi Top Gun Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Barbar Her Şey Her Yerde Aynı Anda The Good Nurse X Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok Blonde

NOT: Veriler 01.10.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.