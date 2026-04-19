Türkiye’de de satılan Samsung Galaxy A57 için kritik güncelleme geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cihazın piyasaya sürülmesinden haftalar sonra Galaxy A57 modeli için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Paket, Nisan 2026 güvenlik yamasını içeriyor ve önceki sürümdeki sınırlamaları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A57 daha önce Galaxy A37 cihazı ile birlikte Ocak ayı yamasıyla birlikte ilk güncellemesini almıştı. Şimdi ise şirket, cihazı en son Android sistem korumalarıyla uyumlu hale getirmek için onlarca kritik güvenlik açığını gideren yamayı kullanıma sundu.

Galaxy A57’de önemli güvenlik açıkları kapatıldı

Samsung Galaxy A57 için yayınlanan güvenlik odaklı yeni güncelleme paketi, A576BXXS2AZD3 olarak tanımlanan yazılım sürümüyle birlikte geliyor. Dağıtıma şu anda Tayland, Malezya, Vietnam ve Filipinler de dahil olmak üzere Asya ülkelerinde başlandı.

Dağıtım aşaması kademeli olduğundan dolayı diğer ülkelerdeki kullanıcıların da önümüzdeki haftalarda yeni güncellemeyi cihazlarında görmeye başlayacağı tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde Türkiye’deki kullanıcılar da bu güncellemeden yararlanacak.

Şimdilik yeni güncelleme, Samsung Galaxy A57’nin küresel “B” varyantını kapsıyor. Bu model genellikle operatöre özel ya da yerel pazar sürümlerinden önce güncellemeleri alıyor.

SammyGuru’nun haberine göre Nisan ayı güvenlik yaması Google, Samsung ve Android ekosistemindeki ortakları tarafından tespit edilen 47 güvenlik açığını gideriyor. Güncelleme yeni görsel özellikler ya da önemli arayüz değişiklikleri içermiyor.

Güncellemenin ana odak noktası veri koruma, istikrar ve dahili sistem ayarlamaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu önlem aynı zamanda şirketin, lansmandan sonra tespit edilen hataları hızla düzeltme çabasını da gösteriyor.

Samsung Galaxy A57 kutusundan Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle birlikte çıkıyor. Bu sayede ilk kullanımdan itibaren en yeni özelliklere erişim sağlanıyor.

Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri

Boyut: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm

Ağırlık: 179 gram

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1680

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM



Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 5 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıcı arayüzü