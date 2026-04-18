iPhone 18 Pro serisinin imza rengi “Dark Cherry” olacak

iPhone 18 Pro serisinin imza rengi, vişne çürüğü tonlarındaki "Dark Cherry" olacak.

Yeni modellerle beraber iPhone 17 Pro’daki popüler Kozmik Turuncu rengi emekliye ayrılacak.

Cihazda Dark Cherry'nin yanı sıra ayrıca Açık Mavi (Light Blue), Koyu Gri (Dark Gray) ve Gümüş (Silver) renk seçenekleri de yer alacak.

Apple’ın Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro serisinin renk seçenekleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre serinin imza rengi, Dark Cherry (Koyu Kiraz) olacak. Derin bir vişne çürüğü ya da kırmızı şarap tonunu anımsatan bu renk, cihaza premium bir hava katacak gibi görünüyor.

Fakat elbette ki seri yalnızca Dark Cherry rengiyle gelmeyecek. Bunun yanı sıra şirketin üç farklı renk seçeneği daha sunacağı öne sürülüyor. iPhone 17 Pro’daki turuncu tonun yerini alacak bu seçenekler, iddialı görünümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

iPhone 18 Pro’nun dört renk seçeneği belli oldu

Tedarik zincirine yakın bir kaynak, Apple’ın yakında piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yanı sıra şirketin ilk katlanabilir telefonu için planladığı renkleri açıkladı. Serinin ana rengi koyu kırmızı tonlarda olan Dark Cherry olacak.

Rengin parlak kırmızıdan ziyade şarap rengine daha yakın olması ve daha derin bir görünüm sunması bekleniyor. Yine de bu seçenek, iPhone 17 Pro serisinde yer alan Kozmik Turuncu renginden kesinlikle daha sade olacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte Kozmik Turuncu yeni iPhone 18 Pro serisinde renk seçenekleri arasında yer almayacak. Apple’ın Dark Cherry dışında ayrıca üç farklı renk daha sunmayı planladığı söyleniyor. Bunlar arasında Açık Mavi (Pantone 2121), Koyu Gri (Pantone 426C) ve Gümüş (Pantone 427C) yer alacak.

iPhone 18 Pro serisinde Siyah renk seçeneği olmayacak

AndroidHeadlines’ın haberine göre iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazlarında Siyah renk seçeneğinin mevcut olmayacağı söyleniyor. Fakat iPhone 18 serisi henüz üretime girmediği için ilerleyen süreçte bu konuda bazı değişiklikler olabilir.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra’nın renk seçeneklerinin ise önemli ölçüde daha sınırlı olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre şirket, Gümüş ve Beyaz renklerde klasik bir modelin yanı sıra Koyu Mavi benzeri bir seçenek üzerinde de çalışıyor.