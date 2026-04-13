iOS 26.5 Beta 2 yayınlandı: İşte iPhone’lara gelecek yeni özellikler

Apple, geliştiriciler için iOS 26.5 Beta 2'yi yayınladı.

Apple Haritalar'a gelen Önerilen Yerler özelliği, arama kısmında kullanıcılara yeni mekan keşifleri sunuyor.

Mesajlaşma tarafında RCS için uçtan uca şifreleme testleri devam ediyor.

Avrupa'daki kullanıcılar için üçüncü taraf aksesuarlara Canlı Etkinlik desteği sağlanıyor.

Apple geliştiriciler için iOS 26.5 Beta 2 güncellemesini yayınladı. Şirket aynı zamanda iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS ve HomePod yazılımlarının yeni test sürümlerini de kullanıcılara sundu. iPhone’lara gelen yeni güncelleme, Mart ayı sonlarında yayınlanan ilk Beta sürümünde bulunan sorunlara yönelik düzeltmeler içeriyor.

Apple ikinci Beta sürümündeki yenilikler ile ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi vermedi. Fakat yeni sürümün hataları ortadan kaldırarak sistem performansını daha istikrarlı hale getirmesi bekleniyor. Bununla birlikte gelişmiş yapay zekaya sahip yeni Siri’nin yalnızca Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte iOS 27’de karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

iOS 26.5 Beta 2 ile gelen yenilikler

9to5Mac’e göre Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı iOS 26.5 Beta 2 güncellemesi ile beraber karşımıza çıkan yeni özellikler şu şekilde:

Apple Haritalar’da reklam: iOS 26.5 güncellemesi ile birlikte Apple, Haritalar’da reklam göstermeye başlayacak. Bu da daha fazla para kazanmak için herkesin deneyimini kötüleştirecek. iOS 26.5 Beta 2 güncellemesi, Haritalar’ı başlattığınızda reklamları açıklayan bir açılır pencere kartı getiriyor.

Apple Haritalar'da Önerilen Yerler: Apple Haritalar uygulamasının arama bölümüne, kullanıcıların yeni mekanlar keşfetmesini sağlayan yeni bir öneri özelliği getirildi.

RCS uçtan uca şifreleme: Apple, Android kullanıcılarıyla daha güvenli mesajlaşma sağlayan RCS protokolü için uçtan uca şifreleme testlerine bu Beta sürümünde de devam ediyor.

Üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlikler: Özellikle de Avrupa'daki kullanıcılar için Canlı Etkinliklerin üçüncü taraf aksesuarlara veri gönderebilme özelliği test edilmeye başlandı.

Yeni abonelik ödeme modeli: Uygulama geliştiricileri, Apple'ın uygulama içi satın alma sistemiyle ilgili yeni abonelik seçeneklerine sahip olabilecek. Özellikle de 12 aylık taahhütle aylık faturalandırma sunabilecek.

iOS 26.5 Beta güncellemesi nasıl indirilir?

Apple’ın yeni Beta güncellemelerini herkesten önce iPhone cihazınızda test etmek istiyorsanız, geliştirici programına kayıt olarak bu güncellemelerden yararlanabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Apple Beta sayfasında Kaydol’a tıklayın ve Apple Kimliğinizle kayıt olun. Beta Yazılım Programına giriş yapın. iOS cihazınızı kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklayın. Ayarlar uygulamasını açın. Genel’e ve ardından Yazılım Güncellemesi’ne dokunun. Beta Güncellemeleri bölümünde iOS Genel Beta sürümünü seçin.