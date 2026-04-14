Xiaomi 15T kullanıcılarına Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 müjdesi

Reklam

Xiaomi 15T modeli HyperOS 3.1 güncellemesi almaya başladı.

Özellikle de Avrupa'daki kullanıcılar, 3.0.302 sürüm numarasıyla yeni güncellemeye kademeli olarak ulaşıyor.

Güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'deki modellere de ulaşması bekleniyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesi amiral gemisi cihazlara sunulmaya devam ediyor. Son olarak yazılım, üst düzey özellikler sunan Xiaomi 15T modeli için yayınlandı. Güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek önemli dokunuşlar karşımıza çıkıyor.

Bu önemli güncellemenin Avrupa pazarındaki ilk şanslı adresi olan Xiaomi 15T, kullanıcı deneyimini zenginleştiren evrimsel iyileştirmeler sunuyor. Kullanıcılar için görsel olarak daha tutarlı ve sezgisel bir deneyim vaat ediliyor.

Reklam

HyperOS 3.1 ile Xiaomi 15T’ye neler geliyor?

Xiaomi 15T için HyperOS 3.1 güncellemesi 3.0.302 numarasıyla karşımıza çıktı. Güncelleme Avrupa’daki kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı. Yeni alt yapı sürümü, devrim niteliğinde değişikliklerden ziyade evrimsel değişiklikler getiriyor.

HuaweiCentral’ın haberine göre geliştiriciler, esas olarak mevcut özellikleri ve genel kullanıcı arayüzünü iyileştirmeye odaklanıyor. Bu da akıllı telefonlar ve tabletler arasında daha sezgisel ve görsel olarak tutarlı bir arayüz sağlamayı amaçlıyor.

Başlıca yeniliklerden biri, dinamik bir bildirim arayüzünü temsil eden yeniden tasarlanmış Smart Island öğesi oluyor. Sistem güncellenmiş haliyle daha iyi gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve daha etkileşimli kontrol sunuyor.

HyperOS 3.1 güncellemesi ayrıca HyperConnect ekosistemi içindeki cihazların bağlanma olanaklarını da genişletiyor. iOS platformuyla uyumluluk iyileştiriliyor. Bu da iOS cihazlarda dosya aktarımını ve görüntü yansıtmayı daha istikrarlı hale getiriyor.

Değişiklikler çoklu görev yeteneklerini de etkiliyor. Son kullanılan uygulamaların menüsü yeniden tasarlanıyor ve artık uygulamalar arasında gezinmeyi ve geçiş yapmayı kolaylaştıran katmanlı kartlar kullanıyor.

Öte yandan seçilen sistem uygulamalarının geliştirilmesinde Rust programlama dilinin kullanılıyor. Bu stratejik yaklaşım, sistemin bellek ile çalışma güvenliğini artırmayı, sistem yükünü azaltmayı ve cihazın yanıt hızını artırmayı amaçlıyor.

Xiaomi 15T teknik özellikleri

Ekran: 6,83 inç 120Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık

6,83 inç 120Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256GB, 512GB UFS 4.1

256GB, 512GB UFS 4.1 Arka kamera: 50 Megapiksel OIS, 50 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı

50 Megapiksel OIS, 50 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı Ön kamera: 32 Megapiksel

32 Megapiksel Batarya: 5.500 mAh, 67W hızlı şarj

5.500 mAh, 67W hızlı şarj İşletim sistemi: HyperOS 3