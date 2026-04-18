VPN platformlarına Türkiye’de lisans zorunluluğu geliyor

BTK, VPN hizmeti sunan şirketlere lisans zorunluluğu getiriyor.

Planlanan düzenlemeye göre Türkiye'de faaliyet sunan VPN platformlarının resmi bir temsilcilik açması ve lisans ücreti ödemesi gerekecek.

Lisans başvurusunda bulunmayan ya da yasal kriterleri karşılamayan servislere ise erişim engeli getirilmesi bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), VPN kullanımına yönelik ciddi bir kısıtlama üzerinde çalışıyor. Son yıllarda özellikle de Discord gibi platformların yasaklanmasıyla birlikte daha fazla kullanılan VPN hizmetleri için lisans zorunluluğu uygulaması gelecek.

BTK’dan lisans alamayan VPN platformlarına yasak getirileceği tahmin ediliyor. Dolayısyıla yeni düzenleme kapsamında Türkiye’de faaliyetlerine devam etmek isteyen hizmetlerin BTK’ya başvurmaları şart haline geliyor. Bu durumun sektörde büyük bir değişim yaratması muhtemel görünüyor.

VPN hizmetleri denetim altına alınıyor

Sabah’tan Barış Şimşek’in özel haberine göre Türkiye’de hizmet veren VPN platformları BTK’dan yetki belgesi almakla mükellef olacak. Bu şirketlerin ülkemizde tebligat alabilecek yasal bir temsilci ya da ofis bulundurmaları gerekecek.

BTK’dan lisans alan VPN hizmetleri, belirlenen güvenlik ve veri saklama standartlarına uymak zorunda olacak. Bununla birlikte lisans alamayan ya da kurallara aykırı eylemlerde bulunan platformlara çeşitli kısıtlamalar uygulanacak.

BTK bu düzenleme ile birlikte VPN üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetleri mercek altına almayı planlıyor. VPN platformlarının da bu konuda yasal mercilerle iş birliği yapmaları beklenecek.

Son olarak BTK ayrıca GSM operatörlerinin çocuklara özel SIM kartı sunmasını planlıyor. Sıkı ebeveyn denetim araçlarına sahip olacak bu kartlar, varsayılan olarak “Güvenli İnternet” protokolüyle çalışacak. Böylelikle 18 yaş altı çocukların tehlikeli dijital mecralara girmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.