Samsung Galaxy A55 ve A53 için kritik güvenlik güncellemesi çıktı

Samsung, Galaxy A55 ve A53 için Nisan 2026 güvenlik yamasını yayınlamaya başladı.

Güncelleme, 43'ü Android, 4'üyse One UI'a ait toplamda 47 kritik açığı gideriyor.

Türkiye'deki kullanıcıların bu güncellemeyi ilerleyen günlerde alması bekleniyor.

Samsung’un orta seviye Galaxy A55 ve A53 modelleri için Nisan 2026 güvenlik güncellemesi yayınlandı. İlk olarak Güney Kore ve Hindistan pazarlarında başlayan dağıtım, çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Yaklaşık 296 MB boyutundaki paketle kullanıcılar artık cihazlarını güncel tutabilir. Bununla birlikte fiyat-performans odaklı Galaxy A55 modelinin yakın zaman önce Android 16 QPR2 tabanlı One UI 8.5 Beta programına dahil edildiğini de hatırlatmakta fayda var.

Samsung 47 kritik güvenlik açığını kapattı

SamMobile’a göre yeni güncellemenin temel amacı Galaxy ekosistemini korumak ve güvenliğini artırmak olarak vurgulanıyor. Yama toplamda 47 güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan 43’ü genel Android sistem hataları, 4’ü ise Samsung Semiconductor bileşenlerine özgü olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni güncelleme, güvenliğe ek olarak günlük kullanımda kararlılık ve akıcılığa yönelik ince ayarlar da getiriyor. Büyük güncelleme döngüsünün sonuna yaklaşan Galaxy A53 modeli, Güney Kore’de de aynı yamayı almaya başladı. Bu da markanın eski cihazlara olan bağlılığını pekiştiriyor.

Orta segment Samsung Galaxy A53 modeli One UI 8.5 güncellemesini almaya uygun olsa da Beta test aşamasını atlaması bekleniyor. Şirket, lansmanda vaat edilen dört yıllık yükseltme desteğini pekiştirerek, kararlı sürümü önümüzdeki aylarda doğrudan yayınlayacak.

Merakla beklenen yeni güncelleme, coğrafi bölgelere göre kademeli olarak dağıtılıyor. Hindistan ve Güney Kore bu konuda öncülük ederken, Türkiye’deki kullanıcıların da önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alması bekleniyor.

Samsung kullanıcıları yeni güncelleme alıp almadıklarını “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip ederek kontrol edebilir.

Samsung Galaxy A55 ve A53’ün teknik özellikleri

Galaxy A55 Galaxy A53 Boyut 77,4 x 161,1 x 8,2 mm 74,8 x 159,6 x 8,1 mm Ağırlık 213 gram 189 gram Ekran 6,6 inç Super AMOLED, 120 Hz, Full HD+ (2340×1080 piksel) 6,5 inç Super AMOLED, 120 Hz, Full HD+ (2400×1080 piksel) İşlemci Exynos 1480 Exynos 1280 RAM 8 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB (MicroSD destekli) Arka kamera 50 MP (Ana) + 12 MP + 5 MP 64 MP (OIS) + 12 MP + 5 MP + 5 MP Ön kamera 32 MP (f/2.2) 32 MP Batarya 5000 mAh / 25W 5000 mAh / 25W İşletim sistemi Android 16 / One UI 8.0 Android 12 / One UI 4.1 Dayanıklılık IP67 Sertifikası IP67 Sertifikası Bağlantı 5G, BT 5.3, Wi-Fi, NFC, USB-C 5G, BT 5.1, NFC, Stereo Ses