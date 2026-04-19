iPhone 17 Pro tasarımını kopyalayan Honor 600 serisinin özellikleri açıklandı

Honor 600 ve 600 Pro'nun teknik özellikleri resmen doğrulandı.

Honor 600 Pro, Qualcomm'un performans canavarı Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak.

Her iki cihazda da 7.000 mAh'lik dev bataryalar ve 80W kablolu hızlı şarj desteği bulunacak.

200 MP ana kameraya sahip olacak telefonlar, 23 Nisan'da resmi olarak duyurulacak.

Honor 600 ve 600 Pro modelleri için geri sayım başladı. Performans canavarı akıllı telefonların teknik özellikleri belli oldu. Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 Pro serisinin tasarımını kopyalayan bu Android cihazlar, ilgi çekici yetenekleriyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Yeni nesil iPhone’ların tasarımından büyük ölçüde ilham alan Honor 600 serisi akıllı telefon ailesinin teknik özellikleri sızdırıldı. Apple’ın geçen yılki imza rengi olan Kozmik Turuncu rengiyle gelecek olan bu modeller, gelişmiş donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Honor 600 teknik özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inç OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 1/1.4″ 200 MP ana sensör ve 112º görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı sensör

Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 80W ve kablosuz olarak 27W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü

Serinin standart modeli olan Honor 600 cihazı 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inç OLED ekrana sahip. Snapdragon 7 Gen 4 çipli cihazda 8 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor.

200 MP ana kameraya sahip telefonda 12 MP ultra geniş açılı lens ve önde 50 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. 80W hızlı şarj destekli telefonda 7.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan MagicOS 10 arayüzüyle çalışıyor. Bununla birlikte telefonda IP69K sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.

Honor 600 Pro teknik özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inç OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 1/1.4″ 200 MP ana sensör, 112º görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 3,5x zoom özellikli 50 MP telefoto sensör



Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 80W ve kablosuz olarak 50W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü

Daha yüksek bir performans vaat eden Honor 600 Pro cihazı ise temel modelden farklı olarak amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemci ile çalışıyor.

GSMArena’nın haberine göre 12 GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, kamera setinde üçüncü lens olarak 3,5x optik zoom destekli 50 MP’lik bir telefoto sensör ekliyor. Ayrıca kablosuz şarj hızı 27W seviyesinden 50W’a çıkıyor.

Honor 600 serisi Avrupa fiyatları sızdı

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, Honor’un yeni performans canavarı akıllı telefon modellerinin Avrupa fiyatlarını ortaya çıkardı.

Serinin standart modeli olan Honor 600 cihazı 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 605 Euro‘dan satışa çıkacak. 512 GB’lık seçenek ise yaklaşık 650 Euro‘ya satılacak.

İddialara göre 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan Honor 600 Pro modeli ise 930 Euro fiyat etiketiyle raflara gelecek.

Honor 600 serisinin çıkış tarihi ne zaman?

Merakla beklenen yüksek performanslı Honor 600 ve 600 Pro modellerinin çıkış tarihi belli oldu. Her iki cihaz da 23 Nisan’da Avrupa pazarında resmi olarak piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte Honor 600 serisi akıllı telefon ailesinin Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor. İlerleyen günlerde bu konuda şirketten resmi bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.