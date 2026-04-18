Samsung’dan çocuklara özel tablet: Galaxy Tab A11+ Kids Edition

Samsung, Galaxy Tab A11+ Kids Edition adlı yeni çocuk tabletini duyurdu.

Cihaz, 11 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip akıcı bir ekran sunuyor.

Tablette yer alan Samsung Kids uygulaması, ebeveynlerin ekran süresini ve içerikleri kolayca takip etmelerine imkan sağlıyor.

Ürünün 7 yıl boyunca büyük Android güncellemelerini destekleyeceği açıklandı.

Kutu içeriğinde darbelere dayanıklı özel kılıf, dokunmatik kalem ve çıkartma seti mevcut.

Samsung çocuklara özel yeni tablet modeli Galaxy Tab A11 Plus Kids Edition ile karşımıza çıktı. Cihaz, temel modelde olduğu gibi iddialı teknik özelliklerini korumaya devam ediyor. Bununla birlikte genişletilmiş destek vaadiyle beraber çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan aksesuar ve ek özellikler de sunuluyor.

Üst düzey bir dayanıklılık vaat eden cihaz, yalnızca gri renkle geliyor. Bununla birlikte mor, mavi, lacivert ve kırmızı renk seçeneklerine sahip kılıflar, eğlenceli çıkartma sayfaları ve çizim için Crayo kalem ucu da paketten çıkıyor. İşte yeni çocuk tableti ile alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition teknik özellikleri

Boyut: 257,1 x 168,7 x 6,9 mm

Ağırlık: 482 gram

Ekran: 90 Hz yenileme hızına sahip 11 inç TFT LCD ekran

İşlemci: MediaTek MT8775

RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 8 MP ana kamera

Batarya kapasitesi: 25W şarj destekli 7.040 mAh pil

Bağlantı: 5G (isteğe bağlı), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 arayüzü

Samsung’un yeni çocuk tableti, ebeveynlerin ekran süresini kontrol etmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda erişilebilecek uygulamaları ve içeriği yönetebilecekleri kişiselleştirilmiş bir kurulum süreci de mevcut. Cihazdaki geri kalan özellikler, standart Tab A11 Plus ile tamamen aynı kalıyor.

Cihazda 1920 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir ekran yer alıyor. Aynı zamanda dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos uzamsal ses desteği sunuluyor. Tabletin kalbinde MediaTek MT8775 çipi yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle 2 TB’a kadar hafıza genişletme olanağı bulunuyor.

Bunun yanı sıra görüntülü görüşmeler için 5 MP selfie kamerası ve arkada tekli 8 MP kamera karşımıza çıkıyor. Geniş pil ömrüne sahip olan tablette 7.040 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca 25W şarj desteği sunuluyor.

Cihazda isteğe bağlı 5G bağlantısı desteği mevcut. Ayrıca Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi ve DeX masaüstü modu desteği bulunuyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile açılan Samsung imzalı yeni çocuk tableti One UI 8 arayüzünü sunuyor. Güney Koreli şirket ayrıca 7 yıl boyunca büyük güncelleme garantisi veriyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition fiyatı

Samsung’un yeni tableti şu anda ABD pazarında 349,99 dolar (yaklaşık 15.500 TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

Şimdilik yalnızca belirli pazarlarda satılan tabletin Türkiye’de raflara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.