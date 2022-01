Türkiye’de Aralık ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Aralık ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Aralık ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinde ilk sırada son zamanların en çok konuşulan fantastik bilim-kurgu dizisi The Witcher yer alıyor. Onu ise sırasıyla Robert Jordan’ın 14 kitaplık fantastik serisine dayanan Zaman Çarkı, dizi tarihinin en çok izlenenleri arasında yer alan Game of Thrones, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi La Casa de Papel ve popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Aralık)

The Witcher Zaman Çarkı Game of Thrones La Casa de Papel The Walking Dead Lost in Space Arcane Vikingler The Expanse İblis Keser

Aralık ayına ait en popüler filmler arasında ise Jim Carrey’in başrol olarak yer aldığı noel konulu animasyon filmi Grinç ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada ise dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn’li genç Miles Morales’in hikayesini konu eden animasyon filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde yer alıyor. Onu ise yılbaşı dendiğinde akla gelen klasiklerden olan komedi filmi Elf, bir diğer Örümcek Adam filmi olan İnanılmaz Örümcek Adam 2 ve serinin ilk filmi Örümcek Adam takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Aralık)

Grinç Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Elf İnanılmaz Örümcek Adam 2 Örümcek Adam Don’t Look Up Örümcek Adam: Evden Uzakta Köpeğin Pençesi Önemsiz Biri

NOT: Veriler 01.12.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.