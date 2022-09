Türkiye’de Ağustos ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinde ilk sırada Tatiana Maslany’nin Bruce Banner’in kuzeni olan Jennifer Walters’i canlandırdığı She-Hulk: Attorney at Law adlı Marvel dizisi yer alıyor. Onu ise, sokağın kurallarıyla büyümüş, büyüyen ve büyümeye hazırlanan üç nesil üzerinden “sokağın adaleti” kavramına farklı, evrensel ve gerçekçi bir bakış getiren Türk yapımı Sokağın Çocukları dizisi takip ediyor. Devamında ise sırasıyla popüler zombie dizisi The Walking Dead, Adana’nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatan Sıfır Bir, ve en çok izlenen bilim kurgu dizilerinden olan Game of Thrones yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ağustos)

She-Hulk: Attorney at Law Sokağın Çocukları The Walking Dead Sıfır Bir Game of Thrones Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Moon Knight Şahsiyet Çıplak Obi-Wan Kenobi

Ağustos ayının en popüler filmleri listesinde ise birinci sırada, toplumsal cinsiyet rollerini tersine çeviren bir kadın savaşçının öyküsünü anlatan Prey filmi bulunuyor. Bunu ise en çok izlenen film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği takip ediyor. Listenin devamında ise donanma pilotu olan Pete Mitchell’in (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan 1986 yapımı Top Gun, suçluların kalplerine korku salan Batman’in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu eden The Batman ve 2018 yılında Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 13 çocuğun kurtarılışını anlatan, gerçek hayattan uyarlanmış 2022 yılı yapımı On Üç Hayat (13 Yaşam) filmleri bulunuyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Temmuz)

Prey Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Top Gun The Batman On Üç Yaşam (13 Yaşam) Uncharted 3 Aptal Kayıp Şehir Samaritan Tavşan Jojo

NOT: Veriler 01.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.