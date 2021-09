Türkiye’de Ağustos ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Ağustos ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinde ilk sırada Liane Moriarty’nin The New York Times’in en çok satanlar listesinde yer alan romanından esinlenerek çekilen ve aynı adı taşıyan Nine Perfect Strangers yer alıyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca liderliği kimseye kaptırmayan Stranger Things bu kez ikinci sırada yer alıyor. Bunu ise popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead, Los Angeles’a giderek film çekmek üzere olan genç bir kadının hikayesinin anlatıldığı Brand New Cherry Flavor ve sevilen hacker dizisi Mr. Robot takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ağustos)

Nine Perfect Strangers Stranger Things The Walking Dead Brand New Cherry Flavor Mr. Robot Game of Thrones Hit & Run Gizli Dosyalar Vikingler Titans

Ağustos ayına ait en popüler filmler arasında ise para için canavarları öldüren bir genç olan Vesemir’in hikayesini konu alan The Witcher: Nightmare of the Wolf, geçtiğimiz ay ilk sırada yer alan ve Birinci Dünya Savaşı’nı konu alarak iki askerin hikayesini anlatan 1917 filmi, Kevin Costner’ın başrol olarak yer aldığı 1989 yapımı Düşler Tarlası, Tom Hardy’nin başrol oynadığı sevilen bilim kurgu dizisi Venom: Zehirli Öfke ve 2020’de yayına giren Christopher Nolan filmi Tenet yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ağustos)

The Witcher: Nightmare of the Wolf 1917 Düşler Tarlası Venom: Zehirli Öfke Tenet Yıldızlara Doğru Aşk Örümcek Adam Soul Suicide Squad: Gerçek Kötüler

NOT: Veriler 01.08.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.