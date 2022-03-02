TikTok’un maksimum video süresi artık 10 dakika

Özellikle kısa süreli videolarıyla ön plana çıkan popüler video paylaşım platformu TikTok, artık “kısa-video” sıfatını kaybedecek gibi görünüyor. Zira artık TikTok’ta da uzun süreli videolar paylaşmak mümkün.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre TikTok’taki maksimum video süresi 3 dakikadan 10 dakikaya uzatılmış durumda. Bu yeniliğin rekabeti önemli ölçüde arttıracağını ve TikTok ve rakipleri için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini de söylemek mümkün.

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TikTok’un bu hamlesiyle özellikle YouTube’un hakim olduğu alana girerek, onu doğrudan karşısına aldığını düşünenler de var. Ancak geriye dönüp baktığımızda Instagram’ın Reels özelliği ve YouTube’un Shorts özelliği, TikTok’un alanına daha öncededen girilmiş olduğunun birer göstergesi diyebiliriz.

TikTok creeping in on YouTube territory I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Konuyla ilgili olarak The Verge’e açıklama yapan TikTok, maksimum video süresini uzatarak yaratıcılığa daha fazla imkan vermeyi hedeflediklerini belirtiyor. Bunun yanı sıra uzun formatlı videolar kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini sağlayarak platformun kendisine fayda sağlıyor. Ancak söz konusu kullanıcı alışkanlıkları olduğunda yeni özelliğin uzun vadede ne kadar başarılı olacağı tartışma konusu. Haliyle uzun süreli videoların genellikle bilgisayar, tablet veya televizyon gibi cihazlar üzerinden izlendiği hesaba katıldığında, kısa süreli ve dikey formatlı videolarına alışılmış olan mobil odaklı TikTok’un bunda başarılı olup olmayacağını zaman göstermiş olacak.