TikTok en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması oldu

Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, yaşanan pek çok tartışmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde “en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması” olma unvanını elde etti. ABD’de aylardır politikacılar tarafından sert bir şekilde tartışılan ve kullanıcılara yönelik çeşitli kısıtlayıcı tedbirler üzerinde yoğunlaşılan platform, tüm bu tartışmaların odak noktasında olmasına rağmen popülaritesini kesinlikle kaybetmedi. Hatta tam aksine, ülkedeki tartışmalara kulak asmadan her zamankinden daha da fazla büyüme kaydetti.

Pew Research Center tarafından yapılan araştırmaya göre Çinli sosyal ağ, ABD’de en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması oldu. Bu noktada başta Facebook ve Instagram olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakan servis, başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Toplamda 5 bin 733 ABD’li yetişkinle gerçekleştirilen anketin 19 Mayıs – 5 Eylül 2023 tarihleri arasını kapsadığını da hatırlatmakta yarar var.

TikTok, ABD politikasında yıllardır tartışılıyor

TikTok ile ilgili tartışmalar ilk olarak Donald Trump döneminde, 2020 yılında başlamıştı. Trump’ın o dönem yasaklamakla tehdit etti platform, ABD’li bir şirkete satılması yönünde zorlanmıştı. 2021’de Biden yönetimi her ne kadar bu yatırımların bazılarını kaldırsa platforma yönelik şüphe ve suçlamalar asla sona ermedi.

Bazı ABD eyaletlerinde TikTok kullanımına yasak getirilmesi gündeme gelmiş; buna sebep olarak ise TikTok’un Çin hükümeti ile bağlantılı olduğu ve kullanıcılara ilişkin gizli verilerin Çin’le paylaşılabileceği tedirginliği başta yer alıyor. Bunun yanı sıra TikTok’ta meydana gelen bilgi kirliliği, dezenformasyon ve çocuk gizliliği gibi hususlar da önemli bir rol oynuyor.

Şimdiye kadar ABD hükümeti tarafından çeşitli yaptırımlara tabi tutulan TikTok aynı zamanda ABD Kongresi ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından da araştırılma altına alınmıştı. Şimdiye kadar platformla alakalı veri toplama konusunda endişeleri haklı çıkaracak bir bulguya rastlanamadı.

ABD’de en hızlı büyüyen ve en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları

ABD’de en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması TikTok olurken, en çok kullanılan uygulamalar arasında zirvede YouTube ve Facebook platformları yer aldı. Katılımcıların yüzde 83’ü YouTube kullandıklarını belirtti. Yüzde 68’lik bir oran ise bir döneme damgasını vuran, günümüzde ise eski şöhretinden oldukça uzak bir konumda bulunan Facebook’u kullandıklarını paylaştı. Meta’nın popüler sosyal ağı buna rağmen yine de listede dikkat çekici bir başarı elde etti.

Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn ve WhatsApp platformları sırasıyla yüzde 47, yüzde 35, yüzde 30 ve yüzde 29 oranla en çok kullanılan sosyal ağlar arasına girdi. WhatsApp’ın bu kadar düşük bir benimsenme oranına sahip olması, ABD pazarında hala daha Apple’da iMessage ve Android’de standart SMS uygulamasının popülerliğini koruduğunu gösterdi.

2021 yılındaki aynı anket ile kıyaslandığı zaman TikTok kullanıcı sayısı yüzde 12 oranında artış gösterdi. X (eski adıyla Twitter) ise bu süreçte yüzde 1’lik bir düşüş kaydetti. X’nin bu düşüşü, tahminlere göre Elon Musk’ın platformu satın alması ve beraberinde gelen pek çok radikal değişiklikten kaynaklanıyor.