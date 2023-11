The Last of Us 2 Remastered çıkış tarihi ve ilk fragmanı geldi

The Last of Us 2 Remastered bugün PlayStation tarafından resmi olarak duyuruldu. Heyecanla beklenen oyunun çıkış tarihi belli oldu. Japon teknoloji devi Sony, dünya çapında kalabalık bir oyuncu topluluğunun sabırsızlandığı bu yapımı 19 Ocak 2024 tarihinde yalnızca PlayStation 5 konsolu için piyasaya sunacak.

Son günlerde oyunla ilgili pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Oyunun fragman videosu, resmi açıklamadan saatler önce internete sızdırılırken, Sony ekibi nihayet tartışmaları durdurdu ve beklenen duyuruyu gerçekleştirdi.

The Last of Us Part 2 Remastered fragmanı yayınlandı

Naught Dog tarafından geliştirilen yeni PlayStation 5 oyunu, pek çok gelişmiş teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Birçok yeni oyun moduna sahip olan bu yapım, 4K aslına uygunluk modunun yanı sıra 1440p’den 4K’ya yükseltilecek bir performans modunu da bünyesinde taşıyor. VRR destekli TV’ler için kilitsiz kare hızını tercih etmek de mümkün kılınacak.

Heyecanla beklenen The Last of Us Part 2 Remastered’ın fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Öte yandan PlayStation 5 sahipleri, uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim gibi özellikler de dahil olmak üzere bu sürümde kullanılacak birçok DualSense fonksiyonundan faydalanabilecek. Oyunun PlayStation 4 sürümüne sahip olan tüm kullanıcılar PlayStation 5 sürümüne yükseltme yapabilecek.

The Last of Us Part II Remastered’ın dijital sürümüne lansman sırasında 10 dolar karşılığında yükseltme yapmak mümkün olacak. Aynı zamanda orijinal oyundaki kayıtlarınızı Part II Remastered’a aktarmanıza da izin verilecek. Oyunun ön satışları ise 5 Aralık tarihinde başlayacak.

Yeni oyun modları geliyor

Oyuna gelen yeni modlardan biri, No Return adlı regue benzeri bir hayatta kalma deneyimi oluyor. Şirket bu modu şu cümlelerle açıklıyor:

“Bu mod, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda oynanabilir karakter içerir; bunlardan bazıları The Last of Us serisinde ilk kez oynanabilir (fragmanımızda görmüş olabilirsiniz), bunların her biri, farklı oyun tarzlarına uyacak şekilde kendi özelliklerine sahiptir. Oyuncular her koşuda kendi rotalarını çizecek, sizi çeşitli düşmanlarla karşı karşıya getirecek çeşitli gizlilik ve savaş karşılaşmaları arasından seçim yapacak ve herhangi bir karşılaşmaya yeni, beklenmedik faktörler ekleyebilecek benzersiz değişikliklerle karşılaşacak.”

Oyunda yer alacak bir diğer öne çıkan mod ise Guitar Free Play oluyor. Farklı enstrümanları farklı senaryolarda ve yeni seçenekler ile çalmanıza imkan sağlayan bu seçenek, keyifli bir deneyime ev sahipliği yapacak. Öte yandan oyuncuların en iyi pozisyon için sıralamada rekabet etmelerini sağlayacak günlük puanlar da karşımıza çıkacak.