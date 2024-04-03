TECNO Camon 30, 30 5G ve 30 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

TECNO bugün üç yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Çinli şirket, Barselona’da gerçekleşen MWC 2024 etkinliğinde tanıttığı Camon 30 Premier modelinin daha uygun fiyatlı seçeneklerini karşımıza çıkardı. Gerçekleştirilen lansmanda duyurulan modeller TECNO Camon 30, Camon 30 5G ve Camon 30 Pro oldu.

Yeni orta segment akıllı telefonlar, fiyat-performans deneyimine odaklanıyor. Güçlü bir donanımla gelen cihazlar ayrıca olağanüstü bir tasarımla beğeni topluyor. Kolayca ayırt edilebilir bir estetik sergileyen modeller, modern ve zarif bir görünüm ortaya koyuyor.

Yeni TECNO telefonlar neler sunuyor?

TECNO’nun bugün tanıttığı üç akıllı telefon modeli de 6,7 inç AMOLED ekran ve Full HD+ çözünürlük kalitesiyle geliyor. Standart modellerde 120 Hz yenileme hızı bulunurken, Pro seçeneğinde ise 144 Hz akıcılıkta bir yenilemeden yararlanılıyor.

Üç cihaz da farklı işlemcilerle geliyor. Camon 30’da MediaTek Helio G99 Ultimate yonga seti bulunuyor. Camon 30 5G’de Dimensity 7020 çipi yer alıyor. Camon 30 Pro modeli ise MWC 2024’te duyurulan Camon 30 Premier’de de gördüğümüz Dimensity 8200 Ultimate çipiyle yüksek bir performans vadediyor.

Vegan deri ve cam kaplama arka kapağa sahip olan cihazlar, son derece şık bir görünüm yaratıyor. Dolby Atmos ses teknolojisini destekleyen stereo hoparlörlerle gelen modellerde ekran altı parmak izi okuyucusu ve Android 14 işletim sistemi bulunuyor. Serinin en gelişmiş seçeneği olan Camon 30 Pro ayrıca daha gelişmiş bir soğutma sistemi sağlıyor.

TECNO Camon 30 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultimate

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C ve FM radyo

4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C ve FM radyo Batarya kapasitesi: 45 W şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14

TECNO Camon 30 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C ve FM radyo

Batarya kapasitesi: 70 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14

TECNO Camon 30 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C ve FM radyo

Batarya kapasitesi: 70 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14

Şimdilik ne yazık ki TECNO Camon 30, Camon 30 5G ve Camon 30 Pro modellerinin satış fiyatları açıklanmadı. İlk olarak Afrika pazarında satışa sunulacak modellerin ilerleyen günlerde fiyat etiketlerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.