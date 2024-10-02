Algoritma yarışması SUComp 2024 için geri sayım başladı!

Sabancı Üniversitesi IEEE Computer Society tarafından organize edilen ve yurt genelinde tüm üniversite öğrencilerine açık olan SUComp 2024 algoritma yarışması için başvurular başladı.

5 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan SUComp, bilgi birikimini ölçmek, kendini sınamak ve geliştirmek isteyen öğrencilere birbirleriyle etkileşim sağlama imkanı sunacak. Etkinlik, takım çalışmasını öne çıkararak en verimli algoritma çözümünü kısıtlı zaman ve kaynaklar ile geliştirmeyi hedefleyen bir çerçevede gerçekleşecek.

SUComp 2024 yarışma programı

SUComp algoritma yarışması için son tarih 4 Ekim 2024 olarak belirlenmiş durumda. 1-3 kişilik takımların birbirleriyle yarışacağı etkinlik önlisans ve lisans öğrencilerine açık olacak. Ancak bireysel katılımcılar da kendi takımlarını oluşturarak yarışmaya katılabilecekler.

SUComp online ön eleme etabı ve yüz yüze gerçekleşecek olan final etabı ile iki bölümden oluşacak. 5 Ekim 2024 Cumartesi günü online şekilde yurt genelinde tüm üniversitelilere kontenjan sınırı olmadan açık olan ön eleme etabı, algoleague’in sağladığı platform üzerinden, 3 saat sürecek şekilde gerçekleşecek. En iyi 12 takım final etabına geçmeye hak kazanacak.

Yarışmanın son turu ise 20 Ekim’de Minerva Han, Karaköy’de gerçekleştirilecek.

SUComp 2024 yarışma ödülleri

Algoritma yarışmasının kazanan takımlarına ise aşağıdaki tutarlar değerinde Amazon hediye çeki verilecek:

1. Takım: 18.000 TL

18.000 TL 2. Takım: 12.000 TL

12.000 TL 3. Takım: 6.000 TL

6.000 TL 4. Takım: 3.000 TL

Webmasto olarak sponsorları arasında yer aldığımız SUComp 2024 algoritma yarışmasına katılmak isterseniz SUComp Başvuru Formu‘nu 4 Ekim 2024 saat 17:00’a kadar doldurup başvuru yapabilirsiniz. Detaylar için SUComp etkinlik sayfasına göz atabilirsiniz.