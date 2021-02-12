SpoTwitter ile MSN’deki “Ne Dinliyorum?” özelliğini Twitter’da kullanın

Bir zamanların vazgeçilmez anlık mesajlaşma yazılımı MSN Messenger’da herkesin severek kullandığı ve özlemini duyduğu bir özellik olan “Ne Dinliyorum?” özelliğini artık Twitter‘da da kullanabilirsiniz.

Eğer siz de MSN Messenger dönemine denk gelenlerdenseniz, popüler mesajlaşma yazılımının “Ne Dinliyorum?” özelliğini de mutlaka kullanmışsınızdır. Sistem Winamp veya Windows Media Player üzerinde çalınan şarkıların MSN Messenger’in durum kısmında görüntülenmesini sağlıyordu. Bu sayede MSN kullanıcıları, dinledikleri müzikleri durum kısmında diğer arkadaşlarına anlık olarak gösterebiliyordu. Birçok kişi tarafından severek kullanılan bu özelliğin bir benzeri, şimdi de Twitter’a uyarlanmış durumda.

Muhammet Mert Polat isimli yazılımcı tarafından geliştirilen SpoTwitter, herkesin özlemini duyduğu MSN’in “Ne Dinliyorum?” özelliğine benzeyen bir özelliği Twitter’da kullanabilmeyi sağlıyor. Ancak müzik verileri bu kez Winamp’tan değil, Spotify‘dan çekiliyor.

SpoTwitter nasıl çalışıyor?

Esasında sistem oldukça basit bir şekilde işliyor. Twitter hesabınız ile SpoTwitter sistemine giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak Spotify giriş ekranına yönlendiriyor. Bu ekran üzerinden de Spotify hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise Spotify üzerinden dinlediğiniz şarkılar, Twitter profilinizin “Bio” alanında gösterilmeye başlıyor.

Dinlediğiniz şarkıların Twitter Bio’sunda gösterilmesi 20 saniye aralıklar ile yapılıyor. Yani herhangi bir müzik açtıktan yaklaşık 20 saniye sonra Twitter “Bio” alanındaki bilgiler müzik bilgileri ile güncelleniyor. Müzik dinlemeyi bıraktıktan sonra ise sistem bunu otomatik olarak algılıyor ve eski biyografi bilginiz yeniden görünmeye başlıyor.

NOT: Giriş yapmak için her iki platforma da (Twitter ve Spotify) erişim izni vermeniz gerekmektedir.

Ufak tefek bazı hatalar ile karşılaşma ihtimaliniz olsa da, sistemin geliştirilmeye devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor.

Denemek isterseniz spotwitter.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz GitHub üzerinden de sistemin detaylarını görüntüleyebilir ve geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.