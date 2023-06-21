Spotify’ın masaüstü uygulamasının tasarımı yenilendi

Spotify son yıllarda ağırlıklı olarak mobil uygulamalarda platforma yeni özellikler getirmeye odaklandı. Şirket bu süre zarfında ne yazık ki masaüstü sürümünü oldukça boşladı. Ancak bugün Spotify, PC sürümüne yönelik büyük bir güncelleme başlattı ve platformun tasarımı yenilendi.

Spotify’ın resmi blog sayfasında açıklanan bilgilere göre bu yeni güncelleme, şimdiye kadarki en büyük revizyonlardan bir tanesi olarak ifade ediliyor. Web uygulamasına yeni özellikler kazandıran güncellemeyle birlikte uygulama, iOS ve Android sürümüne daha çok benzemeye başladı.

Yeni Spotify tasarımı ile neler değişti?

Öne çıkan yenilikler arasında masaüstü versiyonu, sol tarafta yer alan Kitaplığınız özelliğini bünyesine dahil ediyor. Kayıtlı müzik ve podcast koleksiyonunuza erişiminiz daha kolay bir hale getiriliyor. Bu sayede uygulama, bilgisayar kullanıcıları için platformda gezinmeyi kolaylaştırıyor ve uygulamayı akıllı telefon versiyonu kadar sezgisel bir hale getiriyor. Aynı zamanda görünümü daha kompakt bir hale getirmek ve tüm dosyaların görüntülenmesini kolaylaştırmak adına kitaplığı küçültmek de mümkün kılınıyor.

Ana sayfa, daha önce olduğu gibi aynı özellikler ile değişmeden kalıyor. Önerilen müzik ve podcast’ler, son dinlenen şarkılar gibi bölümler yine eskiden olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Fakat “Şimdi çalıyor” seçeneği ekranın sağ kısmına taşınıyor. Araç, kullanıcıların dinlediği içerikleri şarkı, sanatçı ve albüm hakkında eksiksiz bilgiler ile görüntülemenize katkıda bulunuyor. Şirket, masaüstü sürümündeki daha geniş ekran alanını iyileştiriyor ve kullanıcıların dinleyecek bir parça seçerken daha fazla bilginin görselleştirilmesi destekleniyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre “Şimdi çalıyor” bölümü aynı zamanda yaklaşan konser tarihlerini ve grubun turne planını da kullanıcılara gösterecek. Buna ek olarak podcast’ler, içerik oynatılırken sekmeyi otomatik bir şekilde ses dökümleri ile dolduracak.

Kullanıcılar isteğe bağlı bir şekilde “Şimdi çalıyor” sekmesini tamamen kaldırabilecek. Bunun için sekmeyi dışarı sürüklemek veya aynı konumuna geri getirmek yeterli olacak. Uygulamanın masaüstü sürümü biraz eski olduğu için kullanıcılar tüm bu yenilikleri oldukça büyük bir heyecanla karşıladı. Platform, tüm platformlarda tek tip bir uygulama deneyimi sunmak için çalışmaya devam ediyor. Yeni Spotify (masaüstü) tasarımı, platformun Android ve iOS’a benzer bir deneyime kapı araladığına işaret ediyor.