Spotify’dan müzik yolculuğunuzda “90 günlük devri alem”

Spotify, 90 günlük müzik arşivinizi bir araya getiriyor.

"Son Çalınanlar" adlı yeni sekme kullanıcılara sunuldu.

Yeni özellik şu anda kademeli olarak kullanıcılara dağıtılıyor.

Popüler müzik platformu Spotify, kullanıcılarının oynatma geçmişini 90 gün boyunca saklamaya başlayacak. Kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan bu gelişme, platformu kullanan kişiler için kaynağın kademeli olarak yayınlanacağını doğrulayan şirket tarafından resmen duyuruldu.

Engadget’ın paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar bu içeriklere “Son Çalınanlar” adlı bir bölüm aracılığıyla erişilebilecek. 90 günlük müzik arşivinizi gözden geçirmenize yardımcı olacak bu yenilik, dinleme alışkanlıklarınızı takip etmenizi mümkün kılacak. İşte detaylar…

Spotify, “Son Çalınanlar” özelliğini yayınladı

Spotify’ın “Son Çalınanlar” adlı yeni bölümüne erişmek için hesap sahibinin profil fotoğrafına dokunmak yeterli olacak. Bu anlamda takip ettiği hesaplara yönlendirilecek bir kısayol ve hemen altında son çalınan parçaların nerede olduğunu gösteren sekme yer alacak. Ayrıca hangi içeriğin görüntüleneceğini belirlemek de mümkün olacak.

Spotify kullanıcılarına sunulan 90 gün müzik arşivi özelliği şu şekilde görünüyor:

Böylelikle Spotify kullanıcıları son 90 gün içinde dinlediği müziklerin, sesli kitapların veya podcast bölümlerinin geçmişini görmek isteyip istemediğini belirtebilecek. Beklendiği gibi bu yeni özellik, hem ücretsiz kullanıcılar hem de Premium aboneler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek.

Spotify üzerinden çalınan bu öğeler kronolojik sırayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan bu özelliğe erişebileceğiniz kısayola ek olarak, uygulama içerisinde platformun akışını kaydırarak da bu sekmeyi bulmak mümkün olacak. Açıklanan detaylara göre hem Android hem de iOS cihaz sahipleri bu yeni özellikten yararlanabilecek.

Son olarak Spotify’ın yeni özelliğinin, hizmetin tüm kullanıcı tabanının kullanımına hemen sunulmayabileceğini hatırlatmakta fayda var. Şu anda kademeli bir şekilde dağıtılan 90 gün müzik geçmişi, yakında tüm Spotify kullanıcıları tarafından erişilebilecek.

Peki ya siz Spotify’ın yeni özelliğini nasıl buldunuz?