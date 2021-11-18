Spotify’ın şarkı sözü özelliği tüm kullanıcılara açıldı

Popüler müzik ve podcast platformu Spotify, tüm kullanıcıların merakla beklediği şarkı sözü özelliğini sonunda tüm kullanıcılara açtı (ücretsiz + premium). Daha önce sınırlı sayıda ülkede testleri sürdürülen yeni özellik artık tüm dünyada kullanılabiliyor.

Uzun süredir beklenen ve hatta oldukça geç kalınmış olan Spotify’in yeni şarkı sözü özelliği gerçek-zamanlı olarak çalışabiliyor. Yani şarkı sözleri o esnada oynatılan şarkı ile aynı zamanda ekranda beliriyor. İstendiği durumda şarkı sözlerinin tamamı da şarkıdan bağımsız olarak görüntülenebiliyor.

Spotify’a gelen şarkı sözlerinin altyapısını Musixmatch oluşturuyor. Belirttikleri üzere bu platformda 8 milyondan fazla şarkıya ait şarkı sözü yer alıyor. Bu şarkı sözleri ise artık Spotify uygulamasının yer aldığı tüm mecralarda kullanılabiliyor. Android, iOS, masaüstü, oyun konsolları ve televizyonlar da buna dahil.

Spotify’da şarkı sözleri nasıl görüntülenir? (Android & iOS)

Herhangi bir şarkıyı oynatın ve şarkı ekranını açın (veya hali hazırda çalan şarkıyı ekrana getirin), Şarkı ekranındayken ekranı yukarı kaydırın, Şarkı sözlerinin yer aldığı bir alan göreceksiniz. Bu kısımda şarkı sözleri gerçek-zamanlı olarak gösterilmektedir. Ancak dilerseniz şarkı sözlerinin bulunduğu kısmın sağ üst tarafındaki tam ekran ikonuna tıklayarak şarkı sözlerinin tamamına da erişebilirsiniz.

Spotify için oldukça geç kalınmış olan bu özellik, esasında daha önce çeşitli formatlarda kullanıcılara sunulmuştu. Bunlardan biri ise Genius ile birlikte hazırladıkları Behind the Lyrics özelliği olmuş; ancak bu özellik beklenen ilgiyi görmediği gibi, şarkı sözü ihtiyacını da gidermemişti. Musixmatch ile yaptıkları işbirliği ile Spotify’a getirilen yeni özelliğin ise kullanıcılara artık doyurucu bir şarkı sözü deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.