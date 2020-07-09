Spotify’dan çiftlere özel yeni üyelik seçeneği: Spotify Premium Duo

Popüler müzik servisi Spotify, Premium seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce standart olan Spotify Premium, öğrencilere yönelik Premium for Students ve aileler (maksimum 6 kişi) için Premium Family gibi farklı üyelik seçenekleri sunan Spotify, şimdi de aynı adreste yaşayan kişiler (2 kişi) için Premium Duo‘yu duyurdu.

Özellikle aynı evde yaşayan çiftlere yönelik sunulan yeni Spotify Premium Duo, Türkiye’de ayda 23.99 TL fiyat ile kullanıma sunuluyor. Böylece aynı evde yaşayan ancak sadece 2 kişi için 6 kişilik Premium Family seçeneğine geçmek istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Yeni plan ile birlikte Spotify’in Türkiye’deki güncel Premium fiyatları şöyle:

Spotify Premium fiyatları (Temmuz 2020)

Spotfiy Premium (1 kişi): 17,99 TL / ay

17,99 TL / ay Spotify Premium Duo (2 kişi): 23,99 TL / ay

23,99 TL / ay Spotify Premium Family (6 kişi): 26,99 TL / ay

26,99 TL / ay Spotify Premium for Students (1 kişi): 8,99 TL / ay

Özellikle aynı evde yaşayan çiftlere yönelik sunulan Spotify Premium Duo, amacı doğrultusunda farklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kısaca Premium Duo’nun özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:

Spotify Premium Duo özellikleri:

Aynı adreste yaşayan iki kişi için geçerlidir,

Tüm Premium özellikleri dahildir (her iki kişi için de),

Kişiler kendilerine ait Spotify hesaplarını kullanabilir,

Kişiler için ayrı ayrı değil; tek bir fatura çıkartılır.

“Duo Mix” adında yeni ortak çalma listesi kullanılabilir.

Ortak çalma listesi: Duo Mix

Premium Duo paketinde sunulan ilginç özelliklerden biri de “Duo Mix” adındaki ortak çalma listesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çiftler için geliştirilen bu özel çalma listesi sayesinde, her iki kullanıcının ayrı ayrı dinlediği şarkılar tek bir çalma listesinde toplanıyor ve her iki taraf da çalma listesini kendi hesaplarında görebiliyor.

Spotify Premium Duo’yu kullanabilmek için her iki kişinin de aynı adreste yaşıyor olması gerektiğinden bahsetmiştik. Aynı evde yaşadığınızı kanıtlamak içinse öncelikle Premium Duo’yu satın alan kişinin e-posta ya da WhatsApp yoluyla diğer kişiye davet göndermesi, o kişinin bu daveti aynı evde kabul etmiş olması ve sonrasında adres doğrulaması yapması gerekiyor.