Spotify podcast bölümlerine yorum yapmanıza izin verecek

Popüler müzik platformu Spotify her geçen gün yeni özellikler ile büyümeye devam ediyor. Apple Music ve YouTube Music gibi platformlarla güçlü bir rekabet gösteren şirket, çok yakında getireceği sürpriz bir özellik ile kullanıcılarını oldukça memnun etmeyi planlıyor. Uygulama içi etkileşimlere önem gösteren hizmet, şimdi seviyeyi bir adım daha öteye taşımak istiyor.

Bilindiği üzere Spotify son yıllarda kullanıcıların yalnızca müzik dinlemek için değil, aynı zamanda podcast içeriklerini tüketmek için de sıklıkla ziyaret ettiği bir servis haline geldi. Günümüzde podcast deyince birçok kişinin ilk aklına gelen platformlardan biri olan Spotify, ortaya çıkan son bilgilere göre podcast’lere yorum yapmanıza izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen özelliğin çok yakında kullanıcılarla buluşacağı ifade ediliyor.

Spotify podcast yorumları ile kullanıcı etkileşimini artırıyor

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Spotify içerik üreticiler ile dinleyiciler arasındaki etkileşimi artırmak için eğlenceli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Podcast içeriklerinde dinleyicilerin bölümlere ilişkin yorumlar yapmasına izin verilecek bir güncelleme hazırlanıyor.

Bilindiği gibi bu özellik YouTube’da zaten her zaman var olan bir işlevdi. Birçok podcast yayıncısı kullanıcı yorumlarını ön planda tuttuğu için bölümlerini YouTube’da da paylaşmayı tercih ediyordu. İsveçli müzik platformunun bu yeniliğiyle beraber nihayet içerik üreticiler Spotify’dan geri bildirimler almaya başlayabilecek.

Kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik olarak tasarlanan yeni Spotify özelliği şimdiden büyük bir memnuniyetle karşılandı. Halihazırda podcast yayıncıları için zaten bu tarz etkileşimli özellikler sunmaya devam eden platform, yayıncıların kanallarında anket ya da soru-cevap etkinlikleri oluşturmalarına imkan sağlıyor. Yorumlar özelliği ile birlikte etkileşim olanakları daha da genişletilecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Spotify, tıpkı soru-cevap yanıtlarında olduğu gibi podcast içeriklerinde de varsayılan olarak yorumları gizli tutacak. Podcast yayıncıları gelen yorumları tek tek onaylamak zorunda kalacak. Aynı zamanda yayıncılar yine kanalın tamamı ya da belirli bölümleri için yorumların görünür olmasını tercih edebilecek. Hiçbir şekilde bölümlere yorum yapılmasını istemeyen kanal sahipleri diledikleri gibi bunları devre dışı bırakabilecek.

Spotify Podcast Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maya Prohovnik tarafından açıklanan bilgilere göre önümüzdeki günlerde bu özellik resmen kullanıcılara sunulacak. Beklenen işlev Spotify’ın hizmet verdiği neredeyse tüm ülkelerde kullanılabilecek.