Sims ve SimCity gibi popüler simülasyon oyunlarının tasarımcısı Will Wright, en son 2008 yılında “Spore” adlı oyunu tasarlamıştı. O zamandan beri çok fazla gündeme gelmeyen Wright, şimdi ise yepyeni bir metaverse oyun projesi VOXverse ile tekrar karşımıza çıkıyor.

“VOXverse” adlı metaverse oyunu dünyası, Minecraft-tarzı pikselleştirilmiş üç boyutlu (voksel) oyun karakterlerinin oyun itemlerini “mine” (madencilik) edebilecekleri, inşa edebilecekleri ve diğer oyuncularla sohbet edebilecekleri sosyal bir oyun olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda diğer popüler metaverse oyunlarında olduğu gibi NFT ve arsa alım-satım özellikleri de bulunuyor.

NFT olarak tasarlanan Vox karakterleri ise oyuna 25 milyon dolar yatırım yapan kripto firması Gala Games tarafından satılıyor.

Kotaku’nun haberinde, bu yeni metaverse projesinin aslında Mayıs 2021’de planlandığı, ancak NFT sektöründe yaşanan ciddi düşüşlerin ardından bir süreliğine rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

VOXverse oyunu, blok zinciri tabanlı oyunlara odaklanan Gallium Games stüdyosunda geliştirilmiş durumda. Oyun stüdyosunun kurucuları arasında ise Sims ve SimCity gibi popüler simülasyon oyunlarının tasarımcısı Will Wright ve Carmen Sandiego kurucularından olan Lauren Elliott bulunuyor.

“Önemli olan blok zinciri teknolojisi”

Axios’la yaptığı röportajda Will Wright, NFT alım-satım işinde yer almak istemediğini, bu sebeple kendisini oyunun NFT tarafından uzak tuttuğunu belirtiyor. Kendisi için önemli olanın içerik üreticiler için güvenli işlem sağlayan blok zinciri teknolojisi olduğunu vurguluyor.

VOXverse’nin gelecekte nasıl bir şekil alacağı ise merak konusu. Ancak işin içinde Will Wright gibi bir oyun tasarımcısının yer alması sebebiyle oyunun dinamiklerinin oyuncular tarafından benimseneceği düşünülüyor. Özellikle Sims gibi sosyal iletişimin ön planda olduğu oyunlar düşünüldüğünde, VOXverse dünyasında da benzer sosyal özelliklerin yer alacağını beklemek mümkün diyebiliriz.

Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için Will Wright’ın oyunun işleyişi ile ilgili anlattığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.