Şimdi de Mısır mitolojisi: God of War Egypt geliyor

Sony, God of War serisinin yeni oyunu için çalışmalara başladı.

İddialara göre oyun ilk kez Orta Doğu'ya inerek Mısır mitolojisini konu alan bir hikayeyle karşımıza çıkacak.

Bunun yanı sıra Amazon, God of War dizi uyarlaması için çalışmaya devam ediyor.

2005 yılında hayatımıza giren God of War serisi başlangıçta Yunan mitolojisine odaklanan etkileyici hikayelerle karşımıza çıktı. 2018 yılında yayınlanan oyunla birlikte İskandinav mitolojisine yönelen seri, çok yakında farklı mitolojilere geçiş yapacak.

Şimdiye kadarki söylentiler, serinin gelecekte Mısır, Kelt ve Japon mitolojisine yöneleceğine işaret ediyordu. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Mısır’da geçecek God of War Egypt için geliştirilme sürecinin başladığını bizlere gösteriyor.

Yeni God of War oyunu Mısır mitolojisine odaklanacak

Oyun sektöründe güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen Daniel Richtman takipçileriyle paylaştığı bir Patreon gönderisinde Sony’nin henüz bilinmeyen bir AAA oyunu için Orta Doğu’ya yöneldiğine işaret ediyor. İçeriden bilgi aldığını söyleyen kaynak, merakla beklenen yeni God of War oyununun muhtemelen Mısır mitolojisini konu alacağını vurguluyor.

Elbette ki şimdilik bunlar yalnızca bir iddiadan ibaret. Yani Sony henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmadı. Fakat söylentilerin doğru çıkması halinde God of War evreninde ilk defa Mısır mitolojisi karşımıza çıkacak.

Amazon’un God of War dizisi yolda

PlayStation’ın popüler video oyunu God of War çok yakında dizi uyarlaması ile Amazon Prime Video ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Sony TV ve Amazon MGM Studios tarafından geliştirilen uyarlama kısa süre önce yeni bir yapımcıya sahip oldu.

Deadline’ın haberine göre Ronald D. Moore dizide görev almaya başladı. Moore, projenin orijinal yaratıcı ekibinin ayrılmasının ardından yazar, yönetici yapımcı ve şov sorumlusu rollerini üstleniyor.

Ayrıca bu gelişme Ronald D. Moore’un Sony Pictures Television’a yeniden dönüşünü de simgeliyor. Tecrübeli sinemacı, kendisinin ortak yaratıcısı olduğu Outlander (Starz) ve For All Mankind (Apple TV+) dizileri de dahil olmak üzere on yıllık başarılı iş birliklerinin ardından 2020’de stüdyodan ayrılmıştı.

God of War dizi uyarlamasının yapımında Santa Monica Studio’nun kreatif direktörü Cory Barlog, yapımcı olarak görev almaya devam ediyor. Onun yanı sıra PlayStation Productions’dan Asad Qizilbash ve Carter Swan, Sony Interactive Entertainment’tan Hermen Hulst ve Vertigo’dan Roy Lee de yer alıyor. Santa Monica Studio’dan Jeff Ketcham da yardımcı yapımcı olarak görev alıyor.