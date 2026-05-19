PlayStation oyunları için PC dönemi resmen kapanıyor

Sony, hikaye odaklı tek oyunculu PlayStation Studios oyunlarını artık bilgisayar platformuna getirmeme kararı aldı.

Bloomberg'in raporuna göre alınan kararın temel sebepleri arasında son PC çıkışlarının düşük satış rakamları ve konsol donanım satışlarını artırma hedefi yer alıyor.

Ghost of Yotei ve Saros gibi yapımlar konsola özel kalmaya devam edecekken, çok oyunculu oyunlar çoklu platformlarda yayınlanmaya devam edebilir.

Sony, PlayStation tarafında uzun süredir başarıyla sürdürmüş olduğu PC stratejisinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre, şirketin Ghost of Yotei ve Saros gibi büyük yapımları artık bilgisayar platformuna adım atmayacak.

Hermen Hulst’tan radikal karar

Bloomberg yazarı Jason Schreier tarafından paylaşılan rapora göre, Sony Studio Business Group CEO’su Hermen Hulst, şirket çalışanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Hulst, hikaye odaklı ve tek oyunculu PlayStation Studios yapımlarının artık bilgisayar tarafına taşınmayacağını duyurdu.

Alınan karar yalnızca PlayStation’ın kendi stüdyolarını kapsıyor. Dolayısıyla yayıncılığı Sony tarafından üstlenilen Death Stranding 2: On The Beach gibi özel anlaşmalı üçüncü parti yapımlar bilgisayar oyuncularıyla buluşmaya devam edebilecek. Diğer taraftan Marathon ve Marvel Tokon gibi çok oyunculu çevrim içi oyunların da çoklu platform desteği sürdürülecek.

Konsol satışlarını artırma hamlesi

Oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak kararın arkasında, son dönemde bilgisayara çıkan bazı PlayStation yapımlarının beklentilerin altında kalan satış rakamları yatıyor. Geçtiğimiz Mart ayında konsol fiyatlarına yapılan zamların ardından Sony yönetimi, donanım satışlarını desteklemek adına hamle yaptı.

Özel oyunları bilgisayardan mahrum bırakarak oyun severleri PlayStation donanımı almaya yönlendirmeyi hedefleyen şirket, akıllara Nintendo’nun geleneksel politikasını getirdi. Rakip Xbox ise son dönemde oyunlarını her platformda yayınlama yönünde tamamen zıt bir yol izliyor.

Milyar dolarlık PC macerasının sonu

PlayStation, konsol sattırma politikasını ilk olarak 2020 yılında Horizon Zero Dawn ile esnetmiş ve bilgisayar pazarında adım atmıştı. Sonraki dönemde Helldivers 2, God of War ve Marvel’s Spider-Man gibi dev markaların PC sürümleri milyonlarca adet satarak şirkete 1 milyar doların üzerinde gelir sağladı. Fakat bilgisayar oyuncularının en az bir yıl beklemek zorunda kaldığı dönem tamamen kapanıyor.

Zorluğu nedeniyle hayranların mod geliştirmek adına bilgisayara gelmesini heyecanla beklediği Saros ve 2024 yılında PC’de büyük başarı yakalayan Ghost of Tsushima’nın devamı niteliğindeki Ghost of Yotei, görünen o ki konsola çakılı kalacak.