Samsung’un üretken yapay zeka modeli Gauss tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, AI Forum 2023 konferansında gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, buluta ihtiyaç duymadan metin oluşturup çeviri yapma, açıklamalardan görüntü oluşturma ve programlama kodları yazma gibi birbirinden ilgi çekici yeteneklere sahip olan ilk üretken yapay zeka modeli Gauss ile hayranları karşısına çıktı. Şirket şu anda bu yazılımı sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test etmeye başladı.

Samsung’un ilk üretken yapay zekasının ismi, günümüzde makine öğrenimi alanında kullanılan normal dağılım teorisini ilk kez sunan ünlü matematikçi Carl Friedrich Gauss’tan ilham alıyor. Güney Koreli şirketin bu dikkat çeken AI hamlesi, farklı türdeki kullanıcılar için pratik deneyimler sunacak.

Gauss ilk olarak Samsung Galaxy S24 serisinde karşımıza çıkacak

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un OpenAI’ye rakip olacağı yeni yapay zeka modeli, şu anda bir grup Samsung çalışanı tarafından test ediliyor. Testlerden sonra genel kullanıma açılması beklenen hizmet, ilerleyen süreçte şirketin çeşitli ürünlerini kapsayacak bir şekilde genişletilecek. Elbette ki bu ürünlerden bir tanesi de şirketin üst düzey amiral gemisi telefonları olacak.

Samsung Gauss yapay zeka hizmeti, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Samsung Galaxy S24 serisinde karşımıza çıkacak. Toplamda üç seriden oluşan seri; Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçeneklerine yerel yapay zeka özellikleri sağlayacak.

Gauss Language, Image ve Code duyuruldu

Farklı türde kullanıcılara hitap eden hizmet şu anda Language, Image ve Code olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki olan Gauss Language, Bard ve ChatGPT’ye oldukça benzer bir çalışma mekaniğine sahip olacak. Basit bir girdi sayesinde e-posta metni oluşturma, metin belgelerini özetleme ve farklı dillerde çeviri yapma gibi pratik özelliklere yer verecek araç, ürünlere entegre edildiğinde ise daha akıllı kontrollere fırsat sağlayacak. Böylelikle içinde bulunduğu cihazlarda etkin bir deneyim gösterecek.

Gauss’un Image hizmeti ise yine OpenAI’nin geliştirmiş olduğu DALL-E ile benzer bir çalışma prensibi sunacak. Kullanıcıların tanımladığı “pixel art”, “natürmort” ya da “siyah beyaz” gibi anahtar kelimeler üzerinden görüntü oluşturma ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirebileceği yapay zeka aracı, aynı zamanda düşük kaliteli görüntüleri yüksek kaliteye çıkarma konusunda da kullanıcılara yardımcı olacak.

Son olarak Gauss Code ise Meta tarafından geliştirilen Llama dil modeline benzer bir programlamaya odaklanıyor. Bu araçla birlikte kullanıcılar şirket içi yazılım geliştirmeye yönelik code.i ile beraber çalışarak basitleştirilmiş bir arayüz içerisinde kullanıcılara hizmet sağlayacak.

Şu anda ne yazık ki Gauss’ın çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat çok yakında yeni yapay zeka modelinin karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. İddialar, hizmetin 17 Ocak’ta piyasaya çıkacağı öne sürülen Galaxy S24 ailesiyle birlikte yayınlanacağına işaret ediyor.