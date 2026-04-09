Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Ultra adıyla çıkacak

Apple ilk katlanabilir telefonunu "iPhone Ultra" olarak adlandırmayı planlıyor.

"Ultra" isminin Apple Watch ve M serisi işlemcilerle uyumlu bir marka bütünlüğü sağlayacağı belirtiliyor.

Cihazın 2.000 ile 2.500 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar sızdırılan raporlar, cihazın iPhone Fold adıyla raflara geleceğini öne sürüyordu. Fakat son haberler, bu ürünün markanın en üst segment ürünlerinde kullandığı “Ultra” takısını taşıyacağına işaret ediyor.

Öte yandan üretim öncesi testler sırasında ortaya çıkan teknik sorunlara rağmen merakla beklenen katlanabilir cihazın önemli bir gecikme yaşamayacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre cihaz, planlandığı gibi Eylül ayında resmi olarak piyasaya duyurulacak.

Apple Watch’tan sonra iPhone’lara da “Ultra” takısı geliyor

Tedarik zincirine yakın kaynaklar, cihazın iPhone Fold yerine iPhone Ultra adıyla piyasaya çıkacağını öne sürüyor. Digital Chat Station’a göre Apple, “Pro” kategorisinin ötesine geçen ürünleri ayırt etmek için Ultra modellerini birleştirmeyi planlıyor.

Ultra adının daha önce Apple Watch ve M serisi işlemcilerde ve ayrıca bazı premium CarPlay özelliklerinde kullanıldığını da hatırlatmakta fayda var.

Katlanabilir iPhone modelinin başlangıç ​​fiyatının 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan bakıldığında da “Ultra” ismi onu serinin geri kalanından ayırt edecek gibi görünüyor.

Çıkış tarihinde aksama olmayacak

Üretim öncesi testlerde ayrıntıları belirtilmemiş olsa da oldukça karmaşık bazı teknik sorunlar ortaya çıktığı bildirildi. Fakat son olarak Bloomberg’den Mark Gurman, geliştirme sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Bu da Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun beklenen zamanında, yani Eylül ayında, muhtemelen iPhone 18 Pro serisi ile birlikte piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Son olarak yakın zaman önce katlanabilir iPhone Ultra’nın prototip tasarımının sızdırıldığını hatırlamakta fayda var.