Samsung’dan ABD ordusuna özel telefon: Galaxy S23 Tactical Edition

Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz aylarda Galaxy S23 akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. Kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülerlik elde etmeyi başaran cihaz, şık tasarımı ve performans canavarı donanımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Bugün ise sevilen telefonun, güvenliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan özel bir sürümü duyuruldu. Samsung Galaxy S23 Tactical Edition karşımıza çıktı.

Samsung, Tactical Edition serisini ilk olarak 2020 yılında başlattı. Seri, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı çalışanları için özel olarak üretilen Galaxy S20 modeliyle hayat buldu. Her yıl çeşitli ürünlerle portföyü genişletilen seriye bugün iki seçenek daha eklendi. Galaxy S23’ün yanı sıra Galaxy XCover 6 Pro’nun da özel sürümleri tanıtıldı.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy XCover 6 Tactical Edition duyuruldu

Her iki yeni cihaz da normal sürümleri ile aynı donanıma ev sahipliği yapıyor. Fakat bu cihazlardaki ana yenilik, Android Team Awareness Kit (ATAK) ve Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK) gibi özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki, operatörlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bir fikir sunarken; ikincisi ise tıbbi birlikler ile birlikte çalışarak hastaların bakımı hakkında detay sunuyor.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition ve Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition modellerinde karşımıza çıkan bir diğer önemli özellik ise Amerika Birleşik Devletleri askeri güvenlik gereksinimlerini karşılayan ve gelişmiş bir korumaya sahip olan Samsung Knox ve Knox Dual data at Rest (DualDAR) özelliği olarak belirtiliyor.

Tüm bu yeniliklere rağmen Samsung telefonlarının ABD ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan özelliklerden birinin DeX olduğuna dikkat çekiliyor. Bunun sebebi ise ordunun araç operasyonlarında masaüstü kullanmak için dizüstü bilgisayar taşımasına gerek olmaması olarak değerlendiriliyor.

Dayanıklılık konusunda da büyük bir performans sağlayan cihazlar, her türlü koşulda ayakta kalabilmeyi başarıyor. XCover 6 Pro, cihaz direnci için bir ABD Ordusu standardı olan MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Bu sayede modelin birden fazla darbeye ve 1.5 metreye kadar yüksekten düşmeye dayanabileceği; ayrıca aşırı sıcaklara maruz kaldığında bile rahatlıkla çalışabileceği anlaşılıyor.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition ise ekranda Gorilla Glass Victus+ korumasına ve Armor Alüminyum ile güçlendirilmiş bir yapıya sahip. Cihazlar IP68 toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip. Öte yandan model, askerler tarafından göğsüne ya da koluna takılabilen özel bir kılıf ile beraber kullanılabiliyor.