Uygun fiyatlı akıllı saat arayanlar için Samsung Galaxy Watch FE geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemlerde premium cihazları için bütçe dostu alternatifler üretmeye odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Galaxy S serisine yönelik uygun fiyatlı FE (Fan Edition) modelleri sunan şirket, Galaxy S24 FE için de kolları sıvadı.

Öte yandan iddialara göre yakın zamanda katlanabilir telefonları için de ekonomik opsiyonlar getirecek. Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Fold FE üzerinde çalışıldığı iddiaları gündemde dolaşırken, şimdi de markanın uygun fiyatlı bir akıllı saat projesine yöneldiği öne sürüldü.

Samsung Galaxy Watch FE, Wear OS ile çalışacak

Android Headlines’ın haberine göre Samsung şu anda Galaxy Watch FE için geliştirme çalışmalarına başladı. Cihazın Amerika Birleşik Devletleri’nde (SM-R866U), Güney Kore’de (SM-R866N) ve dünyanın geri kalanında (SM-R866F) çıkışına işaret eden üç model numarasına sahip olduğu vurgulanıyor.

Bütçe dostu akıllı saat arayanlar için yeni bir seçenek sunmaya hazırlanan Samsung, Roland Quandt’ın X (eski adıyla Twitter) platformundan aktardığı bilgilere göre özellikle de model numarası ve içinde 4G’nin mevcut olması göz önüne alındığında, Quandt’ın daha önce de bahsettiği Galaxy Watch 4 LTE (2024) ile aynı model olacağı ifade ediliyor.

Şimdilik hakkında kısıtlı bilgiler bulunan uygun fiyatlı Samsung Galaxy Watch FE, iddialara göre dairesel tasarımıyla Galaxy Watch 4’e benzer bir görünüm sunacak. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı versiyonda satılacağı öne sürülen cihaz, Wear OS işletim sistemiyle kullanıcılara hizmet verecek.

Galaxy Watch 4’ten ne farkı olacak?

2021 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch 4, Always On Display özelliğine sahip sAMOLED ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan cihazda suya ve toza karşı dayanıklılık vaat edilirken; aynı zamanda uyku takibi, kalp atış hızı ve çeşitli sağlık özellikleri yer alıyor. Uzun bir performansa odaklanan cihaz, 40 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Şimdilik bütçe dostu Samsung Galaxy Watch FE modelinin orijinal cihazdan ne gibi farklılıklar sunacağı bilinmiyor. Ancak cihaz, ana modelden bazı noktalarda daha düşük özellikler taşıyacak. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla bilginin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.